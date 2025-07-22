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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ يُكرم رئيس جامعة بني سويف في احتفالية حاشدة.. ويؤكد : قيمة وقامة علمية

محافظ بني سويف ورئيس الجامعة
محافظ بني سويف ورئيس الجامعة


شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الاحتفالية التي نظمتها جامعة بني سويف في يوم الوفاء  تحت شعار " شُكراً د/ منصور" ،لتكريم الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ،لبلوغه السن القانوني للمعاش،وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة وبحضور أعضاء مجلس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من أعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ، ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات  والتطوير والإضافات التي تمت بالجمعة والكليات التي تم استحداثها والأقسام والبرامج والمناهج العلمية ، ثم فقرات غنائية ، وكلمات ثناء وتقدير عن رئيس الجامعة ، وكلمة لطلاب الجامعة ، وتكريم المحافظة لرئيس الجامعة ، بجانب تكريم مجلس الجامعة وعرض مراسم نجمة التميز

وتقدم العاملون بالجامعة بالشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على ما بذله من جهد وعطاء خلال السنوات الماضية التي تولى خلالها رئاسة الجامعة،مشيرين إلى انه كان نموذجا ومثالا يُحتذى به في الخلق والنزاهة،مشيدين بجهوده ودوره الواضح في النهوض وتطوير الجامعة  وتحقيق العديد من الإنجازات ، معربين عن تمنياتهم لهم باستمرار النجاح والسداد والتوفيق في المرحلة المقبلة

وفي كلمته أعرب المحافظ "د.الدكتور محمد هاني غنيم"عن بالغ سروره وحرصه على التواجد في هذه المناسبة الجليلة ، التي تجتمع فيها مشاعر العرفان والتقدير،لتكريم رمز علمي ووطني كبير بقيمة وقامة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، تقديرًا لمسيرة عطاءٍ حافلة أسهمت في إعلاء صرح هذه الجامعة العريقة، ووضعتها في مصاف الجامعات المتميزة محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث استطاع خلال فترة رئاسته للجامعة أن يقود مسيرة تطوير شاملة اتسمت بالرؤية الطموحة،والعمل المؤسسي المنظم،والالتزام بقيم الجودة والتميز الأكاديمي،جعل من الجامعة منارة للعلم والمعرفة،وبيت خبرة معتمدًا تخطت إسهاماته حدود الجامعة لتشمل خدمة المجتمع.

وتابع محافظ بني سويف قائلاً: لاشك أن الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية جاءت ثمرة جهود متواصلة وإدارة حكيمة،حيث شهدت الجامعة في عهده تطورًا ملحوظًا في مجالات الدراسات العليا والبحث العلمي، من خلال إطلاق برامج بحثية نوعية، وتعزيز التعاون الدولي الذي أثمر عن شراكات استراتيجية مع العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، مما ساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة،وجعلها مقصدًا لطلاب العلم والمعرفة بمختلف دول العالم، وقد شهدت الجامعة توسعًا كبيرًا في إنشاء البرامج البينية الجديدة، التي تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة،فضلًا عن دعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال،وإتاحة بيئة تعليمية وبحثية قوامها  الإبداع والمنافسة، وكان له دور بارز في إرساء منظومة مؤسسية فعالة، أسست لنهجٍ جديد في إدارة الجامعة قائم على الشفافية،والحوكمة،والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية،مع حرصه الدائم على بناء كوادر أكاديمية وإدارية مؤهلة قادرة على استكمال مسيرة البناء والعطاء.

كما أشاد محافظ بني سويف بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والجامعة ،و الذي تجسد في العديد من الملفات والمشروعات التنموية التي شاركت فيها الجامعة ك"بيت خبرة"واستشاري رئيسي للمحافظة، لتقديم الرأي العلمي والفني الداعم لمسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين الجهود الأكاديمية والتنفيذية بما يخدم أبناء بني سويف ويرتقي بجودة حياتهم، مؤكدا استمرار دعم ومساندة المحافظة لكافة الجهود الهادفة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى جامعة بني سويف ، خاصة في مجال تعزيز دورها المحوري في ربط مُخرجات التعليم بمتطلبات واحتياجات سوق العمل ،

وثمن  المحافظ دور ومكانة وأهمية جامعة بني سويف واصفاً إياها"بيت الخبرة والمركز الاستشاري الرئيسي للمحافظة" بفضل ما تمتلكه من كوادر علمية متميزة، وإمكانات بحثية متقدمة،حيث حرصنا طيلة السنوات الماضية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة،إلى جانب الجامعات الأخرى: جامعة النهضة، الجامعة الأهلية،والجامعة التكنولوجية،وذلك إدراكًا وإيمانا بأهمية تكامل الجهود الأكاديمية والتنفيذية في تحقيق التنمية المستدامة، مُختتما كلمته بتجديد الشكر لأسرة العاملين بالجامعة  ورئيسها على ما قدموه من إخلاص وتفانٍ في خدمة الجامعة والمجتمع.

بني سويف جامعة بني سويف منصور حسن

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