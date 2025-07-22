محافظ بني سويف يتابع الإجراءات الفنية والحلول المنفذة لشكاوى المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، متابعة الطلب الذي تقدم به أحد المواطنين من مركز الفشن، والذي يعمل بمديرية أمن جنوب سيناء، وحاصل على قرار عجز طبي كامل، وحيث أنه تم منحه إجازة مرضية حتى بلوغ سن المعاش لإصابته بفشل كلوي، ويلتمس إعادة فتح ملف تأميني مرة أخرى ونقل الخدمة لمحافظة بني سويف، فقد أفاد فرع هيئة التأمين الصحي أنه تم توجيه المواطن بفتح ملف تأميني مرة أخرى بالتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء ليتم تلقيه العلاج بفرع بني سويف -مقر إقامته الحالي- وفق البرتوكول بين فرعي الهيئة، فيما تم التوجيه بتقديم الفواتير الغسيل الكلوي لإدارة الاسترداد بالهيئة.

وفيما يخص شكوى بعض أهالي قرية وباروط –مركز بني سويف- من عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، فقد أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري العمل بمحطة رفع القرية ضمن الخطة الاستثمارية، كما انه جاري العمل بمحطة طنسا بني مالو ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة، والتي سوف تخدم عدد من قرى مركزي ببا وبني سويف ومنها قريتي إهوة وباروط.

وبالنسبة لشكوى أحد المواطنين بقرية كفر الجزيرة –مركز ناصر-، والمتضرر بناء حائط بمنتصف أحد شوارع القرية، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر أنه تم إزالة الحائط وإزالة أسباب الشكوى، بينما أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تم الكشف على الوصلات المنزلية بقرية تل ناروز استجابة لتوجيهات المحافظ بفحص شكوى بعض أهالي القرية، حيث تبين وجود تسريب من بعض الوصلات المنزلية وتم إصلاها، كما يجري متابعة أعمال كسح خزانات الصرف بصفة دورية.