طب القوات المسلحة: الهدف من إنشاء الكلية تأهيل الطلاب عسكريًا وطبيًا فور تخرجهم من الثانوية العامة

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن أول دفعة تخرجت من الكلية كانت في عام 2019، مشيرًا إلى أن إنشاء كلية طب تابعة للقوات المسلحة كان حلمًا طال انتظاره، خاصة أن الأطباء العسكريين كانوا يتخرجون سابقًا في كليات الطب بالجامعات المدنية المختلفة.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأطباء كانوا يقضون عامًا دراسيًا في الكلية الحربية بعد التخرج للتأهيل العسكري، ثم يُلحقون بالمستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وأضاف أن خريجي كليات الطب من الجامعات المدنية كانوا يخضعون لهذا التأهيل ليصبحوا ضباطًا، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة هو تأهيل الطلاب عسكريًا وطبيًا فور تخرجهم من مرحلة الثانوية العامة.

