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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل كاميرات الموبايل في الفئة المتوسطة لعام 2025

أفضل كاميرات الموبايل
أفضل كاميرات الموبايل
احمد الشريف

يتميز Pixel 9a بكاميرا خلفية مزدوجة (48 ميجابكسل رئيسية + 13 ميجابكسل Ultra-wide)، ويأتي على قمة التصنيف في فئته المتوسطة حسب Tech Advisor لـ2025، وذلك بفضل معالجة الصور الفائقة وتقنيات AI من Google .

يُعتمد عليه بصورة خاصة في التصوير الليلي وتوازن الألوان الطبيعي، ما يجعله خيارًا مفضلاً لهواة التصوير بدون مضاعفة التكلفة.

Samsung Galaxy A56 5G – توازن متكامل من كاميرا متعددة

يقدّم Galaxy A56 5G مجموعة تصوير متكاملة: كاميرا 50 ميجابكسل رئيسية بمثبت بصري (OIS)، إضافة إلى عدسات Ultra-wide وماكرو، مع دقة تصوير لفيديو 4K.

 يؤكد موقع Wikipedia وTech Advisor على جودته في التصوير اليومي والألوان الطبيعية وموثوقيته.

Motorola Edge 60 Fusion – أداء بصري متوازن

اختبرت TechRadar كاميرات Edge 60 Fusion ضمن مراجعتها، وأشادت بصورها المتوازنة حادة التفاصيل بفضل إعداد 50 ميجابيكسل + Ultra-wide، مع أداء مقبول بجميع ظروف الإضاءة. 

تقول المراجعة: “وجدت السماء زرقاء مشبعة وقد التقطت التفاصيل الدقيقة بوضوح”مدعومة بمعالج متوسط قوي، تشكل خيارًا عمليًا لالتقاط الصور اليومية بسهولة.

Xiaomi 14T – تصميم فاخر وكاميرات قوية

حلّ Xiaomi 14T ضمن قوائم Tech Advisor لبعض الأجهزة المتوسطة الأعلى أداءً، مشيدين بتصميمه الفاخر وتجربة التصوير المتقدمة سواء كان التصوير العادي أو المسافات المتوسطة؛ ما يعزز مكانته كخيار متوسط فائق الأداء.

Nothing Phone (3a) Pro – تنويع وتجربة تصوير جذابة

يعتبر Nothing Phone (3a) Pro خيارًا مثاليًا لقيمة ممتازة، مع كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل تدعم الأداء الموثوق، رغم أن الكاميرا فائقة العرض لا تُعتبر ضمن الأفضل في فئتها. Tech Advisor صنّفها كخيار "أفضل قيمة" في 2025 .

خلاصة خبراء التصوير المتوسط

في منتصف 2025، يُعد Google Pixel 9a الأمثل لمن يبحث عن تصوير متميز بلمسات AI متفوقة، وSamsung Galaxy A56 5G يعرض مجموعة متوازنة بقدرات بصريّة متقدمة. 

أما Motorola Edge 60 Fusion فيمنح أداء ثابت وجودة جيدة بدون مبالغة. بالنسبة للباحثين عن تصميم متميز وأداء متكامل، يشكل Xiaomi 14T إضافة قوية، بينما Nothing Phone (3a) Pro خيار جذّاب للقيمة مقابل الأداء.

لكل مستخدم طابعه، لكن هذه النماذج تمثل أبرز ما توفّره كاميرات الفئة المتوسطة في 2025 من معالجة صور قوية وتجربة تصوير متكاملة.

أفضل كاميرات الموبايل كاميرا Pixel 9a Google

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