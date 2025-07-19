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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ساعة Pixel Watch 4 من Google: قفزة نوعية في مراقبة الصحة وتقنيات السلامة

ساعة Pixel Watch 4
ساعة Pixel Watch 4
احمد الشريف

مع اقتراب  إطلاق ساعة Pixel Watch 4 الذكية من Google، ظهرت تقارير جديدة تشير إلى أن الشركة تعمل على توسيع وتحسين واحدة من أهم أدوات مراقبة الصحة التي توفرت في ساعاتها منذ الجيل الأول عام 2022. 

ووفقًا لتسريبات نشرها موقع Android Headlines، فإن الجيل الرابع من الساعة الذكية سيقدم ميزة متطورة تُعرف باسم "حالات الطوارئ التنفسية" (Breathing Emergencies)، وهي ميزة تهدف إلى تنبيه المستخدم في حال رصد مشاكل محتملة في التنفس أو انخفاض غير طبيعي في الأوكسجين.

الميزة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها التقنية الكاملة بعد، تعتمد على مستشعر قياس تشبع الدم بالأوكسجين (SpO2)، الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في الساعات الذكية الفاخرة، إلا أن تطبيق Google لهذه الوظيفة قد يكون فريدًا من نوعه. 

من المتوقع أن تقوم الساعة بإرسال تنبيهات فورية عند رصد نمط غير طبيعي في التنفس، حتى في حالات الراحة، وهو ما قد يساعد المستخدمين في اكتشاف اضطرابات تنفسية أو حالات صحية تستوجب التدخل الطبي المبكر.

إرث صحي يتطور: من اكتشاف انقطاع النبض إلى مراقبة التنفس

يُذكر أن Google قدمت في ساعة Pixel Watch 3 العام الماضي ميزة اكتشاف "فقدان النبض"، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من المجتمع الطبي والتقني، ويبدو أن Pixel Watch 4 ستواصل هذا النهج بتقديم تقنيات أكثر تقدمًا في مجال إنقاذ الحياة. 

ومن المتوقع أن تستمر الميزات الصحية الأخرى مثل اكتشاف السقوط، وخاصية Safety Check، ومشاركة الطوارئ، وتخطيط القلب الكهربائي ECG، في التواجد ضمن الجيل الجديد.

اتصال الطوارئ عبر الأقمار الصناعية: Google تسبق Apple؟

التقرير أشار  إلى أن Google تعمل على إدراج ميزة "الاتصال الطارئ عبر الأقمار الصناعية" في Pixel Watch 4، وهي ميزة لم تعتمدها أي شركة كبرى بعد في ساعاتها الذكية، بما في ذلك Apple. 

 التفاصيل حول كيفية عمل هذا النظام لا تزال غامضة، ما يضع علامات استفهام حول مدى كفاءته وفعاليته، خاصة في ظل التحديات المعروفة المتعلقة بتغطية الأقمار الصناعية والبنية التحتية للاتصال اللاسلكي.

وتعتمد فعالية هذا النظام على عدة عوامل، منها الموقع الجغرافي للمستخدم، مزود الخدمة، وحتى نوع الهاتف الذكي المقترن بالساعة. ورغم ذلك، تبقى هذه الميزة من بين أبرز ما يمكن مراقبته خلال حدث الإطلاق المتوقع في أغسطس المقبل.

تصميم مألوف بقدرات داخلية متطورة

من ناحية الشكل الخارجي، لا يُتوقع أن تحمل Pixel Watch 4 تغييرات جذرية مقارنةً بالجيل السابق. 

لكن ما تخفيه من الداخل قد يمثل ثورة حقيقية في تجربة الاستخدام اليومية، بفضل التحسينات المتوقعة في الذكاء الاصطناعي، زيادة عمر البطارية، وسهولة الإصلاح التي تم تسريبها مؤخرًا.

السعر المتوقع: لا مفاجآت

ورغم هذه القفزات التقنية، من المتوقع أن تحافظ Google على سياسة التسعير المعتدلة، حيث تشير التقديرات إلى أن سعر Pixel Watch 4 سيبدأ عند 350 دولارًا، كما هو الحال في الجيل السابق الصادر في 2024.

ساعة Pixel Watch 4 Pixel Watch 4 Google

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