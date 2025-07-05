تسريب يكشف ألوان وتصاميم ساعة Pixel Watch 4 القادمة من جوجل

رغم أن سوق الساعات الذكية لا يشهد نفس كثافة المنافسة الموجودة في سوق الهواتف الذكية، إلا أن التنافس بين آبل وسامسونج يدفع جوجل لتوسيع جمهورها في الولايات المتحدة من خلال منتجاتها الخاصة بعلامة Pixel، وعلى رأسها الساعة الذكية الجديدة Pixel Watch 4.

وفقًا لتسريب جديد من المسرّب المعروف @MysteryLupin، فإن ساعة Pixel Watch 4 ستتوفر بإصدارين: Wi-Fi وLTE، ولكل منهما حجمين مختلفين وهم 41 ملم و45 ملم، وكلا الحجمين سيأتيان بأربعة خيارات من ألوان الهيكل والسوار:

أسود/Obsidian

ذهبي/Lemon

Moonstone فضي/Iris

فضي/Porcelain

إضافة إلى ذلك، ستطلق جوجل مجموعة واسعة من الأساور المصممة لتلبية مختلف الأذواق والاستخدامات، وتشمل:

أساور تقليدية وعصرية

سوار الجلد ثنائي اللون: Jade

سوار Active: ألوان Iris، Lemongrass، Moonstone

سوار Active Sport: ألوان Indigo، Lemongrass، Moonstone، Peony

سوار Crafted Leather: Moonstone

سوار الشبك المعدني: Matte Black، Polished Silver

سوار Performance Loop: Moonstone

سوار Woven: Indigo

أساور Stretch بتدرجات لونية

Lemongrass/Frost

Moonstone

Obsidian/Hazel

Peony/Iris

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت بعض هذه الألوان ستتوفر فقط مع الحجم الأكبر أو الأصغر من Pixel Watch 4، كما كان الحال مع الجيل السابق. كما كشف المسرّب أن الأساور ستتوفر بمقاسات من 1 إلى 5، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانت تلك المقاسات ستنطبق على كلا الحجمين من الساعة.

تصميم مشابه وإضافات طفيفة

ورغم وفرة التسريبات حول هواتف Pixel 10، لا تزال التفاصيل حول ساعة Pixel Watch 4 محدودة. التسريب البارز الوحيد يعود إلى شهر أبريل عندما نشر @OnLeaks مجموعة من التصاميم ثلاثية الأبعاد التي تشير إلى أن التصميم العام للهيكل لن يتغير كثيرًا مقارنة بالجيل الحالي.

ولكن من المتوقع أن تشمل التحسينات دعم الشحن اللاسلكي ووجود زرين غامضين على جانبي مكبر الصوت.

إعلان مرتقب في أغسطس؟

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول موعد إصدار Pixel Watch 4، ولكن يجدر بالذكر أن جوجل أعلنت عن Pixel Watch 3 في شهر أغسطس من العام الماضي، ما يعني أن الإعلان الرسمي عن الجيل الجديد قد يكون قاب قوسين أو أدنى.