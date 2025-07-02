قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: امتحانات الثانوية العامة مستمرة غداً ..و "بكرة كيمياء وجغرافيا"
الغندور يكشف تفاصيل تقرير أيمن الرمادي في الزمالك بعد الرحيل
اللهم اغفر له وارحمه.. عصام صاصا يودّع أحمد عامر بالدعاء
أحمد شيبه ينعى الفنان الشعبي أحمد عامر بكلمات مؤثرة
موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر
حمو بيكا ينعى أحمد عامر: برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة
هتوحشني قوي.. حسن شاكوش ينعي أحمد عامر ويطلب الدعاء له
طارق الشيخ ينعى أحمد عامر: وجعت قلبي عليك
زعلنا على الأهلي.. سيد عبدالحفيظ يعلق على تأهل الهلال السعودي بمونديال الأندية
ربنا بيحبك وشايلك حاجة حلوة.. سعد الصغير ينعى أحمد عامر بكلمات مؤثرة
مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. تمديد التسجيل حتى 30 يوليو ونداء للمواطنين بالإبلاغ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تبدأ في تجديد هوية أيقونة Gemini بلمسة ألوانها الشهيرة

Gemini
Gemini
احمد الشريف

في خطوة جديدة تعكس توجه جوجل نحو توحيد هويتها البصرية عبر جميع خدماتها، تم رصد تغيير في أيقونة مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini ضمن النسخة التجريبية من تطبيق Google، حيث بدأت الأيقونة الشهيرة التي تحمل شكل "الشرارة" في اعتماد لوحة الألوان الرباعية المميزة للشركة: الأزرق، الأحمر، الأصفر، والأخضر.

من التدرج البنفسجي إلى هوية Google الواضحة

منذ انطلاقه، تميز Gemini بأيقونة ذات تدرج لوني بين الأزرق والبنفسجي، مما جعله يبدو منفصلًا بصريًا عن بقية منتجات Google.

 لكن مع ازدياد عدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم رموزًا مشابهة على شكل شرارات، أصبح من المنطقي أن تسعى Google لتأكيد هوية Gemini كمنتج رسمي تابع لها.

التصميم الجديد لا يغير شكل الشرارة المألوف، بل يضيف لكل طرف من أطرافها الأربعة لونًا من ألوان Google المعروفة.

يغلب على الجزء الأيمن اللون الأزرق، بينما يحتوي الجانب الأيسر على تدرج لوني خفيف يضفي عمقًا بصريًا. 

هذا التحديث يتماشى أيضًا مع شعار الحرف "G" الذي أعادت Google تصميمه مؤخرًا ضمن إعادة تنظيم العلامة التجارية.

ظهور محدود... ولكن دلالاته كبيرة

تم رصد الأيقونة الجديدة في إصدار Google App التجريبي رقم 16.25 على نظام أندرويد، وتحديدًا أثناء عملية إنشاء الملخصات الصوتية (Audio Overviews). 

لم تظهر الأيقونة الجديدة بعد في تطبيق Gemini على أندرويد أو iOS أو الويب، مما يشير إلى أن هذا التحديث قد يكون بداية طرح تدريجي لتغيير أوسع في الهوية البصرية للتطبيق.

تحولات سابقة تعكس إعادة تموضع تدريجي

هذه ليست المرة الأولى التي تعدل فيها Google مظهر أيقونة Gemini. ففي أبريل الماضي، أجرت الشركة تعديلًا بسيطًا في التدرج اللوني لجعل الأيقونة أكثر وضوحًا على شاشات الهواتف، وفي مايو، اختفت النسخة الحمراء من الشعار بعد إعادة تسمية Gemini Advanced إلى "AI Premium"، في خطوة تشير إلى أن Google تعيد صياغة صورة المنتج بصريًا وعمليًا.

أهمية الخطوة من منظور العلامة التجارية

رغم بساطة التغيير الظاهري، فإن الانتقال إلى ألوان Google الرسمية يحمل دلالة قوية على دمج Gemini بشكل أعمق ضمن منظومة خدمات الشركة. 

في سوق مكتظ بأدوات الذكاء الاصطناعي المتشابهة، تصبح الهوية البصرية الواضحة أداة حاسمة في تعزيز التميز، وهذا التحديث يساعد المستخدمين في تمييز Gemini كمنتج Google أولًا وأخيرًا.

هل يكون التوسع قادمًا؟

لم تؤكد Google بعد ما إذا كان سيتم تعميم التصميم الجديد للأيقونة على جميع المنصات، لكن المؤشرات تشير إلى أن ذلك مجرد مسألة وقت. 

ومن الواضح أن Google تعمل على تمهيد الطريق لجعل Gemini جزءًا مركزيًا من استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.

Gemini Google الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

وزير التربية والتعليم

موعد تطبيق البكالوريا وأول تعليق من وزير التعليم على رسوم امتحان المحاولة الثانية

صورة أرشيفية

إنقاذ 25 فردًا عاملًا ومصرع 3 فى غرق حفار بترول برأس غارب

الطقس في مصر

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتابع حادث غرق حفار "آدم مارين 12" بجبل الزيت.. إنقاذ 22 وانتشال 4 جثامين والبحث جارٍ عن مفقودين|صور

صورة أرشيفية

انتشال 4 جثامين و5 مفقودين وإنقاذ 21 في غرق حفار بترولي جنوب رأس غارب

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان| الإطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الشامل وغلق محلات مخالفة وتشغيل لعبّارة نيلية

بالصور

كوب بدون سكر ينقذ حياتك.. دراسة تكشف تأثير الشاي على القلب والدماغ

فوائد تناول كوب من الشاي بدون سكر يوميا
فوائد تناول كوب من الشاي بدون سكر يوميا
فوائد تناول كوب من الشاي بدون سكر يوميا

فنجان قهوة يوميًا قد يُطيل عمرك.. دراسة تكشف كيف يُحارب الكافيين الشيخوخة والأمراض المزمنة

كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟
كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟
كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟

ثراء جبيل تعلن حملها: معجزتنا الصغيرة في الطريق | صور

ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل

تحذير عاجل في بريطانيا.. ارتفاع خطير في حالات التسمم الغذائي بسبب السالمونيلا والسلطات المعلبة

السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا
السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا
السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا

فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

أنغام

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

شيرين عبد الوهاب

طبيب «شيرين» يقلب الطاولة ويروي كواليس اللحظات الصعبة قبل صعودها المسرح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد