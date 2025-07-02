جوجل تبدأ في تجديد هوية أيقونة Gemini بلمسة ألوانها الشهيرة

في خطوة جديدة تعكس توجه جوجل نحو توحيد هويتها البصرية عبر جميع خدماتها، تم رصد تغيير في أيقونة مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini ضمن النسخة التجريبية من تطبيق Google، حيث بدأت الأيقونة الشهيرة التي تحمل شكل "الشرارة" في اعتماد لوحة الألوان الرباعية المميزة للشركة: الأزرق، الأحمر، الأصفر، والأخضر.

من التدرج البنفسجي إلى هوية Google الواضحة

منذ انطلاقه، تميز Gemini بأيقونة ذات تدرج لوني بين الأزرق والبنفسجي، مما جعله يبدو منفصلًا بصريًا عن بقية منتجات Google.

لكن مع ازدياد عدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم رموزًا مشابهة على شكل شرارات، أصبح من المنطقي أن تسعى Google لتأكيد هوية Gemini كمنتج رسمي تابع لها.

التصميم الجديد لا يغير شكل الشرارة المألوف، بل يضيف لكل طرف من أطرافها الأربعة لونًا من ألوان Google المعروفة.

يغلب على الجزء الأيمن اللون الأزرق، بينما يحتوي الجانب الأيسر على تدرج لوني خفيف يضفي عمقًا بصريًا.

هذا التحديث يتماشى أيضًا مع شعار الحرف "G" الذي أعادت Google تصميمه مؤخرًا ضمن إعادة تنظيم العلامة التجارية.

ظهور محدود... ولكن دلالاته كبيرة

تم رصد الأيقونة الجديدة في إصدار Google App التجريبي رقم 16.25 على نظام أندرويد، وتحديدًا أثناء عملية إنشاء الملخصات الصوتية (Audio Overviews).

لم تظهر الأيقونة الجديدة بعد في تطبيق Gemini على أندرويد أو iOS أو الويب، مما يشير إلى أن هذا التحديث قد يكون بداية طرح تدريجي لتغيير أوسع في الهوية البصرية للتطبيق.

تحولات سابقة تعكس إعادة تموضع تدريجي

هذه ليست المرة الأولى التي تعدل فيها Google مظهر أيقونة Gemini. ففي أبريل الماضي، أجرت الشركة تعديلًا بسيطًا في التدرج اللوني لجعل الأيقونة أكثر وضوحًا على شاشات الهواتف، وفي مايو، اختفت النسخة الحمراء من الشعار بعد إعادة تسمية Gemini Advanced إلى "AI Premium"، في خطوة تشير إلى أن Google تعيد صياغة صورة المنتج بصريًا وعمليًا.

أهمية الخطوة من منظور العلامة التجارية

رغم بساطة التغيير الظاهري، فإن الانتقال إلى ألوان Google الرسمية يحمل دلالة قوية على دمج Gemini بشكل أعمق ضمن منظومة خدمات الشركة.

في سوق مكتظ بأدوات الذكاء الاصطناعي المتشابهة، تصبح الهوية البصرية الواضحة أداة حاسمة في تعزيز التميز، وهذا التحديث يساعد المستخدمين في تمييز Gemini كمنتج Google أولًا وأخيرًا.

هل يكون التوسع قادمًا؟

لم تؤكد Google بعد ما إذا كان سيتم تعميم التصميم الجديد للأيقونة على جميع المنصات، لكن المؤشرات تشير إلى أن ذلك مجرد مسألة وقت.

ومن الواضح أن Google تعمل على تمهيد الطريق لجعل Gemini جزءًا مركزيًا من استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.