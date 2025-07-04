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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف عن أكسسوارات جديدة من جوجل بعد هاتف Pixel 10

Pixel 10
Pixel 10

بحسب الشائعات المتداولة، تستعد Google للكشف عن سلسلة هواتف Pixel 10 خلال شهر أغسطس المقبل.

وكما هو متوقع، فقد تم تسريب مواصفات الهواتف بالكامل خلال الفترة الماضية، لكن تقريرًا جديدًا سلط الضوء على جانب آخر من الحدث المرتقب، وهو الإكسسوارات الرسمية التي سترافق الهواتف الجديدة عند إطلاقها.

سماعات Pixel Buds 2a بألوان جديدة

وفقًا للتسريب الذي نشره المُسرّب المعروف @MyseryLupin، تعتزم Google الكشف عن الجيل الثاني من سماعاتها الاقتصادية Pixel Buds 2a، والتي ستتوفر بأربعة ألوان وهم  Hazel (أخضر)، Strawberry (أحمر)، Iris (أرجواني)، وFog Light (أزرق فاتح).

 وتأتي هذه السماعات كخليفة مباشرة لأول إصدار من فئة A الذي أطلقته الشركة في عام 2021 لتقديم خيار ميسور التكلفة لعشاق الصوتيات من مستخدمي أجهزة Pixel.

كما أشار التسريب إلى أن Google ستطلق إصدارًا جديدًا من سماعات Pixel Buds Pro 2 بلون يحمل اسم Sterling، والذي يُعتقد أنه لون رمادي أنيق، يتماشى مع التصميم الخارجي لهواتف Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL.

سعات تخزين كبيرة وهواتف قابلة للطي

من جهة أخرى، أكد المسرّب في منشور منفصل عبر منصة X (تويتر سابقًا) صحة التسريبات السابقة التي تناولت خيارات الألوان وسعات التخزين لسلسلة Pixel 10. 

ومن بين أبرز ما ورد في التسريب، هو أن الهاتف القابل للطي Pixel 10 Pro Fold قد يتوفر بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ما يعكس توجه Google لتوفير أجهزة بمواصفات رائدة تستهدف الفئة العليا من المستخدمين.

مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، تتزايد التسريبات التي ترسم صورة أوضح لما تخطط له Google في موسم الإطلاق القادم، ويبدو أن الأجهزة والإكسسوارات المرتقبة ستجمع بين الأداء المتطور والتنوع في التصاميم والألوان.

Pixel Google سماعات Pixel Buds 2a

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