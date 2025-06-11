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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث جديد لتطبيق Google Messages يقدم حقلا نصيا موسّعا وميزات عرض صور محسنة

Google Messages
Google Messages
احمد الشريف

في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق Google Messages يتيح للمستخدمين كتابة وقراءة ما يصل إلى 14 سطرًا داخل حقل النص، بدلاً من الحد السابق الذي لم يتجاوز أربعة أسطر فقط.

 التحديث أصبح متاحًا الآن، بعد أن تم اختباره في أبريل الماضي، وهو يعد إضافة مهمة خصوصًا لمستخدمي الرسائل الطويلة أو عند إرسال روابط ويب متعددة.

تمت تجربة التحديث بنجاح على هاتف Pixel 6 Pro يعمل بنظام Android 16 QPTR1 Beta 1، حيث أصبح من الممكن إدخال روابط طويلة ضمن الحقل النصي، ما يتيح للمستلم رؤية الرابط الكامل دون الحاجة إلى التمرير.

تجربة مرئية جديدة عند إرسال الصور عبر المعرض

عند إرسال صورة عبر تطبيق Google Messages، يمكن الآن للمستخدمين الاستفادة من واجهة محسنة لميزة "المعرض". 

بعد الضغط على عنوان المستلم، يمكن النقر على رمز "+" داخل دائرة بجوار حقل النص، ثم اختيار "Gallery" للوصول إلى المعرض.

 في السابق، كانت الواجهة تعرض نافذة صغيرة في الأعلى مع عرض جزئي للكاميرا وصور مصغرة أسفلها، لكن في التحديث الجديد، تم استبدالها بنافذة عرض كاملة من الكاميرا الخلفية، ما يوفر تجربة أكثر سلاسة ووضوحًا عند التقاط الصور.

شبكة صور أوضح وخيارات جودة إرسال أكثر تنوعًا

أسفل نافذة الكاميرا الكاملة، تظهر شبكة صور مصغرة أكبر وأكثر وضوحًا، تعرض الصور الحديثة في الهاتف. عند تحديد صورة من المعرض، يمكن للمستخدم النقر على مربع صغير في الأعلى يحمل عبارة HD أو HD+ لاختيار ما إذا كان يريد إرسال الصورة بجودتها الأصلية أو بجودة محسّنة للدردشة، وهي ميزة توفر في استهلاك البيانات وتسرّع الإرسال.

RCS يحسّن تجربة المراسلة لمستخدمي أندرويد

ينصح باستخدام Google Messages خصوصًا لمن لا يملكون تطبيق مراسلة يدعم بروتوكول RCS، حيث يوفر هذا البروتوكول تجربة أقرب لما يقدمه iMessage أو WhatsApp، بما في ذلك، إرسال صور وفيديوهات بجودة عالية، مؤشرات القراءة (Read Receipts)، التشفير أثناء نقل البيانات في المحادثات عبر المنصات، بالاضافة إلى التشفير التام (End-to-End) في الدردشات الفردية أو الجماعية بشرط تفعيل RCS لدى جميع المشاركين

مؤشرات الكتابة المباشرة

توافر التحديث

التحديث الذي يشمل حقل النص الممتد وواجهة المعرض الجديدة متاح حاليًا في النسخة المستقرة من التطبيق (الإصدار 20250518_01_RC00) وكذلك النسخة التجريبية (الإصدار android_20250603_02_RC00). 

يمكن تحميل Google Messages من متجر Google Play في حال لم يكن مثبتًا مسبقًا على جهاز الأندرويد الخاص بك.

Google Messages جوجل Google Android 16

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