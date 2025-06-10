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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منها؟ Android 16 آخر ترقية رئيسية لهذه الهواتف

نظام أندرويد 16
نظام أندرويد 16
لمياء الياسين

سيصدر نظام أندرويد 16 المستقر هذا الشهر، وستحصل هواتف جوجل بيكسل على الإصدار الأول.

ومن المرجح أن تلحق به قريبًا شركات هواتف ذكية أخرى، مثل ون بلس وفيفو. 

أما ون بلس، فقد كانت ذات أداء جيد مع أندرويد 15، فقد سارعت ون بلس إلى طرح النسخة التجريبية من نظام أندرويد 16 في أبريل.

ومن المتوقع إطلاق النسخة النهائية مطلع الشهر المقبل لتكون آخر ترقية رئيسية للعديد من الهواتف، ما يعني أنها ستبقى على نظام أندرويد 16 طوال عمرها الافتراضي. 

أجهزة وان بلس التي تحتاج إلى ترقية قريبا

فيما يلي قائمة بأجهزة ون بلس التي ستحتاج إلى الترقية قريبًا لمواصلة تلقي تحديثات نظام التشغيل المستقبلية.
هاتف ون بلس 11R
هاتف ون بلس نورد 3
هاتف ون بلس نورد سي إي 4
هاتف ون بلس نورد سي إي 4 لايت
جهاز OnePlus Pad

في السياق نفسه، لم تعلن شركة OnePlus عن أجهزتها التي سيتم ترقيتها إلى Android 16، لذا، فإن القائمة السابقة ستعتمد بشكل كامل على سياسة التحديث الحالية.

إذا كان جهاز OnePlus الخاص بك مدرجًا في القائمة، فسيكون Android 16 هو التحديث الكبير الأخير. 

ستحتاج إلى الترقية في وقت ما من العام المقبل لمواصلة تلقي أحدث الميزات والتحسينات.

سياسة تحديث برامج OnePlus

على الجانب الآخر، لدى OnePlus سياسة تحديث برامج جيدة، تَعِدُ بأربعة أجيال من تحديثات Android لهواتفها الرائدة. 

ومن المقرر أن يحصل هاتف OnePlus Open القابل للطي على أربعة تحديثات لنظام التشغيل، في حين تتلقى الأجهزة اللوحية عادةً ما يصل إلى ثلاثة تحديثات رئيسية كحد أقصى.

على الرغم من أن ون بلس حسّنت سياسة تحديث برامجها، إلا أن فجوة كبيرة لا تزال قائمة بينها وبين الشركات الرائدة. 

وتتصدر سامسونج وجوجل قائمة الشركات الرائدة بحصولهما على تحديثات أندرويد لمدة تصل إلى سبع سنوات. 

وبالطبع، يقتصر هذا على الهواتف عالية المواصفات، ولكن حتى هواتف سامسونج متوسطة المواصفات الحديثة تعد بست سنوات من التحديثات.

نظام أندرويد 16 أندرويد 15 أجهزة ون بلس جهاز OnePlus هواتف جوجل

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