هتقلب الموازين .. جوجل تضيف ميزة جديدة ستطرح لأول مرة

تعمل شركة جوجل على ميزة جديدة تُسمى "مؤشر صحة البطارية"، والتي ستُطرح لأول مرة مع نظام أندرويد 16 في وقت لاحق من هذا العام.

ستضمن هذه الميزة الحفاظ على مؤشر صحة البطارية وتقديم تجربة استخدام موثوقة في الوقت الحالي!

كشفت الشركة بالفعل عن ميزة " مؤشر صحة البطارية" لهواتف أندرويد، والتي تتيح للمستخدمين مراقبة حالة بطارية هواتفهم وسعتها.

كما تكشف تلك الميزة عن مدى تآكل البطارية بمرور الوقت نتيجة الشحن. والآن، تُسهّل الشركة هذه الميزة على مستخدميها.

شرركة جوجل

ميزة مؤشر صحة البطارية

ستقلل ميزة "صحة البطارية" في أجهزة أندرويد 16 من عمر البطارية مع مرور الوقت.

يمكن لمستخدمي هواتف Pixel 9a الذكية استكشاف هذه الميزة في تطبيق الإعدادات. وهي مُفعّلة افتراضيًا، ولا يمكن لمستخدمي الهواتف إيقافها.

تساعد ميزة " مؤشر صحة البطارية" على التحكم في صحة البطارية وأدائها على المدى الطويل فمع تقدم عمر بطاريتك، قد تلاحظين تغيرات طفيفة في أداء الشحن وسعته.

تعد هذه الميزة حصرية حاليًا لأجهزة Pixel وأشارت جوجل أن تلك الميزة ستتوفر قريبًا للأجهزة السابقة كميزة اختيارية وتعد تلك الميزة غير متوفرة في إصدارات QPR1 التجريبية لنظام أندرويد 16 وفي المقابل من المتوقع ظهورها في إصدارات البرنامج القادمة.