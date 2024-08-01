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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هتقلب الموازين.. ميزة جديدة أطلقتها شركة جوجل فما القصة؟

هتقلب الموازين ..
هتقلب الموازين .. ميزة جديدة أطلقتها شركة جوجل فما القصة؟

ميزة جديدة أطلقتها شركة جوجل وهي  ميزة الذكاء الإصناعي “Circle to Search” وذلك لمستخدمي تطبيق متصفح Chrome وذلك على أجهزة الحاسوب.

وفقا لموقع  تعد الميزة الجديدة " timesofindia " التي تقدمها  هي ميزة رسم دائرة للبحث للمرة الأولى من جوجل في سلسلة هواتف Galaxy S24، واليوم تتوسع جوجل بالميزة لدعم مستخدمي متصفح كروم على أجهزة الحاسب، حيث تتوفر الميزة الآن في نظام ChromeOS ومتصفح Chrome أيضاً.

ومن المقرر أن تتوفر هذه الميزة في كلا من الإصدار التجريبي من تحديث ChromeOS 127، والإصدار التجريبي من متصفح Chrome 128، على أن تتوفر الميزة  أيضا في تبويب “Search with Google Lens”


ويمكنك تجربة هذه الميزة في الإصدار التجريبي لمتصفح Chrome وفي نظام macOS أو ونظام ويندوز عبر قائمة النقاط الثلاثة ومن ثم إختيار قائمة  “Search with Google Lens” والتي تتيح  القيام بعمل الميزة لرسم دائرة للبحث في المتصفح، حيث تظهر نتائج البحث في لوحة جانبية مباشرة.

شركة جوجل ميزة الذكاء الإصناعي تطبيق متصفح Chrome أجهزة الحاسوب الإصدار التجريبي

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