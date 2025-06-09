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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تمنع مستخدمي أدوات حظر الإعلانات من مشاهدة فيديوهات يوتيوب.. ما القصة؟

حظر الأعلانات
حظر الأعلانات
لمياء الياسين

 قررت  شركة جوجل اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة ضد مستخدمي  تطبيق يوتيوب والذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات أثناء القيام ببث الفيديوهات على التطبيق .

حظر الأعلانات

في السياق نفسه وفقا لموقع "phonearena" يُمنع من يحظر الإعلانات من القيام بمشاهدة الفيديو الذي اختاره حتى يتم تعطيل أدوات حظر الإعلانات وتُصرّ "جوجل" على منع تشغيل الإعلانات على تطبيق "يوتيوب" ومخالفة شروط الخدمة.

على الرغم من أن شركة "جوجل" قد تُحسن من رصد من يقومون بانتهاك شروط الخدمة، إلا أن هناك العديد من الطرق التي تُجنّب مُشاهدي تطبيق اليوتيوب من الحاجة إلى تشغيل الإعلانات.

وفقًا لمستخدمين على منصة “ريديت” تعد بعض الخيارات التي كانت تُستخدم لتجنب إعلانات "يوتيوب"، مثل "uBlock "Origin و"AdBlock"، لم تعد تعمل، 

أفاد بعض مستخدمي أدوات "uBlock Origin" بأنه لا يزال بإمكانهم مشاهدة العديد من الفيديوهات حتى لو حظرتها "جوجل"، وذلك بالنقر على "مشاركة" و"تضمين".

تطبيقات حظر الإعلانات

على الجانب الآخر يعد هناك العديد من الجدلٌ بين من يحظرون الإعلانات على كلا من "يوتيوب" و"جوجل" فقد تكون "جوجل" هي المسيطرة في الوقت الحالي ، لكن معظم مستخدمي "ريديت" يعتقدون أن تطبيقات حظر الإعلانات ستجد  طريقها للقيام بحظر إعلانات "جوجل" على "يوتيوب".

تطبيق يوتيوب حظر الإعلانات شروط الخدمة تشغيل الإعلانات تطبيقات حظر الإعلانات

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