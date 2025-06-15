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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

3 ميزات جديدة قادمة إلى Google Messages .. إحداها وصلت بالفعل

Android
Android
احمد الشريف

في خطوة طال انتظارها من مستخدمي Android، تستعد جوجل لإطلاق ميزة جديدة في إصدار أندرويد 16 تتيح تخصيص أيقونة المجموعات داخل محادثات RCS (خدمة الاتصالات الغنية). 

حتى الآن، يتم تعيين الأيقونات تلقائيًا عند إنشاء مجموعة جديدة في تطبيق Google Messages دون إمكانية التعديل. 

لكن التحديث المرتقب سيغير ذلك كليًا، حيث سيتمكن المستخدمون من اختيار صورة مخصصة من على أجهزتهم أو تحديد أيقونة من الرسوم التوضيحية التي توفرها جوجل.

يُعرض خيار الأيقونات ضمن تبويبين هما: "صور الجهاز" و"الرسوم التوضيحية"، مما يمنح المستخدم حرية كاملة في تعيين مظهر المجموعات الجديدة أو تعديل المجموعات الحالية لتتناسب مع ذوقهم أو الغرض من المحادثة.

ميزة كتم الإشعارات المؤقتة للمحادثات

أضافت جوجل ميزة جديدة تُعرف باسم "إيقاف الإشعارات مؤقتًا" (Notification Snoozing) في تطبيق Google Messages، وهي تتيح للمستخدمين كتم الإشعارات لمحادثات محددة لفترات مختلفة تشمل: ساعة واحدة، 8 ساعات، 24 ساعة، أو بشكل دائم.

عند تفعيل كتم الإشعارات، يظهر رمز ساعة صغيرة داخل المحادثة وعلى الشاشة الرئيسية للمحادثات. كما يظهر تنبيه داخل الدردشة يوضح المدة المتبقية لكتم الإشعار، مع خيار استثناء الإشعارات عند ذكر المستخدم (@mention) في المجموعة.

تتوفر هذه الميزة بالفعل لدى بعض المستخدمين في الإصدار التجريبي Android 16 QPR1 Beta 2 على هواتف مثل Pixel 6 Pro. لتفعيلها، يكفي الضغط مطولًا على المحادثة ثم النقر على أيقونة الساعة ذات الرمز "Z" في شريط الأدوات.

تمييز محادثات RCS عن الرسائل القصيرة عبر الوسوم البصرية

وللتسهيل على المستخدمين في تمييز ما إذا كانوا يجرون محادثة RCS أو رسالة SMS تقليدية، أضافت جوجل وسوم RCS إلى جهات الاتصال داخل التطبيق. 

إذا كان لدى جهة اتصال أكثر من رقم، فسيظهر الوسم بجانب الرقم الذي يدعم RCS فقط. كما سيتم تلوين أسماء مستخدمي RCS بلون مميز يتماشى مع تصميم "Material You"، بينما ستبقى أسماء غير المستخدمين بالأبيض، وهو ما يظهر بشكل أوضح عند استخدام الوضع الداكن.

موعد الإطلاق

تؤكد جوجل أن الميزات الثلاث تخصيص أيقونات المجموعات، كتم الإشعارات المؤقت، وتمييز مستخدمي RCS سيتم طرحها تدريجيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ظهور بعضها بالفعل لدى المستخدمين الذين يعتمدون على النسخ التجريبية من أندرويد 16.

Android جوجل أندرويد 16

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