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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كاميرا آيفون تحصل على دفعة قوية بفضل عباقرة Google Pixel

آيفون
آيفون
احمد الشريف

أعلنت شركة Adobe عن إطلاق تطبيق جديد للكاميرا، يحمل اسم Project Indigo مخصص لأجهزة iPhone، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على التقاط صور أوضح وأكثر حدة، باستخدام تقنيات التصوير الحاسوبي المتقدمة. 

ويعد التطبيق مجانيا تمامًا، ولا يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب Adobe، وهو متاح الآن عبر Adobe Labs.

Project Indigo مدعوم بخبرة أحد مطوري كاميرا Pixel

من اللافت أن Marc Levoy، أحد المهندسين الذين كانوا وراء تقنيات التصوير المتقدمة لهواتف Google Pixel الأولى، يقف أيضًا خلف مشروع Indigo، ما يمنح هذا التطبيق ثقلًا تقنيًا إضافيًا.

والمثير للاهتمام أن التطبيق غير متاح على أجهزة أندرويد حاليًا، في مفارقة غريبة بالنظر إلى خلفية مطوره.

ويدعم التطبيق، العمل على أجهزة iPhone 12 Pro و12 Pro Max وiPhone 13 Pro و13 Pro Max وجميع طرازات iPhone 14 وما بعدها، مع توصية من أدوبي باستخدام iPhone 15 Pro أو الأحدث للحصول على أفضل أداء ممكن.

تصوير متعدد الإطارات لمزيد من التفاصيل

يعتمد Project Indigo على تقنية تصوير تلتقط حتى 32 إطارًا وتدمجها في صورة واحدة، في أسلوب يشبه وضع HDR أو التصوير الليلي في آيفون، ولكن بمزيد من التحكم وعدد أكبر من الإطارات.

ورغم أن معالجة الصور قد تستغرق بضع ثوانٍ إضافية؛ إلا أن النتيجة النهائية تقدم ظلالًا أفضل، ونطاقًا ديناميكيًا أوسع.

كما يسمح التطبيق للمستخدمين باختيار عدد الإطارات في كل لقطة، ما يمنح المصورين حرية الموازنة بين سرعة الالتقاط وجودة الصورة. 

ويشمل أيضًا وضع Long Exposure لتجربة تأثيرات التمويه الحركي الإبداعية.

دعم متقدم للتحرير والتكامل مع تطبيقات أدوبي

يعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي لحفظ الصور بنسختين: واحدة بنطاق ديناميكي عادي، وأخرى بتفاصيل أوسع بنطاق ديناميكي عالٍ (HDR). 

وتؤكد أدوبي أن Project Indigo متوافق مع Adobe Camera Raw وLightroom لتسهيل عمليات التحرير المتقدمة.

تحكم يدوي يشبه الكاميرات الاحترافية

يوفر التطبيق مجموعة من أدوات التحكم اليدوي شبيهة بتلك الموجودة في الكاميرات الاحترافية، بما في ذلك التركيز البؤري، حساسية الضوء (ISO)، سرعة الغالق، توازن اللون الأبيض (مع إمكانية ضبط الدفء والصبغة)، إلى جانب تعديلات التعريض الضوئي.

تقنية تكبير رقمي ذكية بدقة أعلى

يعزز التطبيق خاصية التكبير الرقمي باستخدام تقنية التحسين متعدد الإطارات (Multi-frame Super-Resolution)، حيث يلتقط عدة صور بتحركات طفيفة – نتيجة اهتزاز اليد الطبيعي – ثم يدمجها لصناعة صورة أوضح وأكثر حدة. 

وعلى عكس بعض تقنيات التكبير التي تولّد تفاصيل مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ تعتمد هذه الطريقة على معلومات حقيقية لإعادة بناء الصورة بدقة أعلى وجودة واقعية.

تجربة لاختبار ميزات مستقبلية

تعمل Adobe على استخدام التطبيق كمنصة اختبار لميزات محتملة قد تظهر لاحقًا في منتجاتها الاحترافية الأخرى، مثل أداة إزالة الانعكاسات غير المرغوب بها.

كما تعمل الشركة حاليًا على تطوير نسخة مخصصة لأجهزة أندرويد، إلى جانب إضافة وضع التصوير العمودي (Portrait Mode) وقدرات تصوير الفيديو في المستقبل القريب.

iPhone Adobe شركة Adobe

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