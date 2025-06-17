أبل تضيف iPhone XS إلى قائمة الأجهزة «القديمة» مع قرب انتهاء الدعم الكامل

أعلنت أبل رسميًا عن إدراج هاتف iPhone XS في قائمتها للأجهزة "القديمة" (Vintage)، وهي فئة تشمل المنتجات التي توقفت عن البيع الرسمي منذ أكثر من خمس سنوات.

جاء هذا الإعلان بعد أن أُدرج سابقًا شقيقه الأكبر iPhone XS Max في القائمة في نوفمبر 2024، ما يغلق حقبة iPhone X في تاريخ الشركة.

تم إطلاق iPhone XS في سبتمبر 2018 وتوقف بيعه رسميًا في سبتمبر 2019، لكنه بقي متاحًا لفترة أطول عبر بائعي الطرف الثالث، ما أدى إلى تأخر تصنيفه كجهاز قديم حتى الآن.

خدمات الإصلاح

وفقًا لسياسة أبل، الأجهزة المصنفة كـ "قديمة" قد تستمر في الحصول على خدمات الإصلاح من متاجر أبل ومراكز الخدمة المعتمدة، لكن هذا يعتمد كليًا على توفر قطع الغيار 139.

إذا نفدت القطع، يصبح الإصلاح غير ممكن، ما يعني أن الدعم يصبح محدودًا وغير مضمون.

في غضون عامين، سيُدرج iPhone XS في فئة "الزائدة عن الحاجة" (Obsolete)، حيث ستتوقف أبل تمامًا عن تقديم خدمات الإصلاح والدعم، حتى لو توفرت قطع الغيار.

مصير الجيل الخامس من جهاز iPad

يشارك هذا المصير حاليًا جهاز iPad الجيل الخامس الذي انتقل مؤخرًا إلى قائمة الأجهزة الزائدة عن الحاجة، ما يعني توقف الدعم الكامل له.

من الناحية التقنية، كان iPhone XS ترقية متواضعة على iPhone X، حيث جاء بمعالج A12 Bionic أسرع، وكاميرات محسنة، ودعم شريحتي اتصال (Dual SIM) عبر eSIM، مع شاشة OLED بقياس 5.8 إنش.

151 مليون وحدة عالميًا

رغم ذلك، فقد حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت مبيعاته ومبيعات إخوته من نفس الجيل 151 مليون وحدة عالميًا.

على الرغم من اقتراب نهاية الدعم، تقدم أبل واحدة من أفضل تجارب الدعم طويل الأمد في الصناعة، حيث توفر عادةً دعمًا مستمرًا للأجهزة لمدة تصل إلى سبع سنوات من تاريخ التوقف عن البيع، وهو معيار بدأ منافسون مثل سامسونج وجوجل في الاقتداء به مؤخرًا.

ينصح مستخدمو iPhone XS بالاستعداد للانتقال إلى أجهزة أحدث خلال العامين القادمين، مع الحرص على صيانة أجهزتهم الحالية جيدًا والاستفادة من خدمات الإصلاح المتاحة طالما استمرت.