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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تدعم Image Playground بإمكانات ChatGPT.. تفاصيل

Image Playground
Image Playground
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر WWDC 2025 عن تحديث كبير لتطبيق Image Playground عبر دمجه مع تقنية ChatGPT، بهدف تحسين جودة الصور التي يولدها الذكاء الاصطناعي وتوسيع خيارات الإبداع أمام المستخدمين.


عند إطلاق Image Playground العام الماضي، روجت آبل له كـ وسيلة سريعة وممتعة لإنشاء صور أصلية مخصصة باستخدام منظومة Apple Intelligence. لكن التجربة لم ترق لتوقعات العديد من المستخدمين، الذين اشتكوا من نتائج متواضعة وغير واقعية.

فعلى سبيل المثال، أشار أحد مستخدمي “ريديت” إلى أن التطبيق أنتج صورة ليد بستة أصابع عند طلب صورة قريبة ليد بشرية، فيما واجه آخرون صعوبة في الحصول على صور بسيطة، مثل "رجل مسن" أو "زهرة".

وانتقد بعض المستخدمين التطبيق باعتباره أقرب إلى أداة للأطفال مقارنة بمولدات الصور الذكية الأخرى مثل Midjourney وDALL E، رغم أن آخرين وجدوه مسليا وسهل الاستخدام.

دعم ChatGPT 

في تحديثه الجديد، بات تطبيق Image Playground يستفيد من دمج مباشر مع ChatGPT، مما يتيح للمستخدمين توليد صور أكثر دقة وتنوعا، ستتوسع أنماط الرسم لتشمل خيارات جديدة مثل الرسم الزيتي والألوان المائية والرسم المتجهي وأسلوب الأنمي والطباعة.

كما تمت إضافة خيار جديد تحت اسم "Any Style" يسمح للمستخدم بوصف الصورة التي يريدها بحرية، لتقوم ChatGPT بإنشائها بناء على الوصف.

كل هذه الأنماط ستكون مميزة تحت شعار "ChatGPT Style" داخل التطبيق، في تطور ملحوظ عن النسخة السابقة التي كانت تقتصر على أنماط مثل Animation وSketch وGenmoji.


أوضحت آبل أن وصف المستخدم يرسل إلى ChatGPT لتوليد الصورة، لكنها تؤكد أن ذلك لا يتم إلا بموافقة المستخدم، مشددة على التزامها بمعايير الخصوصية وعدم مشاركة البيانات دون إذن صريح.


توسع تكامل آبل مع OpenAI


تأتي هذه الخطوة في سياق شراكة متنامية بين آبل وOpenAI. فقد سبق أن أعلنت الشركة في عام 2024 عن دمج ChatGPT مع المساعد الرقمي Siri، بحيث يمكن لـ Siri تحويل الأسئلة إلى ChatGPT عند الحاجة.


كما أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من ChatGPT داخل أدوات الكتابة في نظام iOS، مثل تطبيقات Notes وMail، لتلخيص النصوص أو إعادة صياغتها أو إنشائها من الصفر.

ومن المتوقع إطلاق النسخة المحسنة من Image Playground بالتزامن مع إصدار iOS 26 في خريف 2025، ضمن مجموعة تحديثات ذكاء اصطناعي أوسع تسعى من خلالها آبل إلى إعادة تعريف تجربة المستخدم في أجهزتها.

آبل Image Playground ChatGPT دعم ChatGPT

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