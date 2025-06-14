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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تستهدف ربيع 2026 لإطلاق تحديث المساعد الصوتي “سيري”

سيري
سيري
شيماء عبد المنعم

وضعت شركة آبل Apple، موعدا داخليا لإطلاق التحديث المرتقب لمساعدها الصوتي سيري في ربيع عام 2026، ضمن جهودها الرامية لإعادة بناء استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي. 

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن فريق آبل المسؤول عن سيري يعمل على إطلاق النسخة الجديدة كجزء من تحديث iOS 26.4.

عادة ما تطرح تحديثات iOS في شهر مارس، غير أن الموعد المحدد لتحديث iOS 26.4 لم يحسم بعد، وإن كان الإطار الزمني المستهدف هو “الربيع”، حسب ما ذكرته المصادر.

وأكدت آبل، في بيان، أنها لم تعلن بعد عن موعد رسمي لإطلاق ميزات سيري الجديدة، لكنها ما تزال متمسكة بتصريحاتها السابقة بأنها ستصل "خلال العام المقبل".

تطور متعثر وتأجيلات متكررة

في البداية، كان من المفترض أن تطلق النسخة الجديدة من سيري في خريف 2024 تزامنا مع إصدار آيفون 16، لاحقا، تم تأجيل الموعد إلى ربيع 2025، ثم إلى تحديث iOS 18.4، قبل أن يتم ترحيله مرة أخرى إلى iOS 18.5 في مايو. 

وبحلول شهر مارس الماضي، قررت الشركة تأجيل الإطلاق إلى أجل غير مسمى، بسبب مشكلات تقنية أظهرت أن الميزات لم تكن تعمل بشكل صحيح في نحو ثلث الحالات.

تتمثل أحد أبرز التحديات التقنية في أن “عقل سيري” انقسم بين منظومتين: واحدة قديمة للمهام البسيطة كضبط المؤقتات، وأخرى جديدة للمزايا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، هذا التداخل أدى إلى خلل تقني تطلب إعادة بناء سيري بالكامل.


كما أثارت التأخيرات الداخلية توترات كبيرة، حيث تم سحب الإشراف على المنتجات الاستهلاكية من نائب رئيس الذكاء الاصطناعي جون جياناندريا، الذي أصبح الآن يركز فقط على أبحاث النماذج اللغوية الكبيرة، وهي أساس أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تولت القيادة الهندسية لمشروع سيري الجديد شخصيات بارزة مثل مايك روكويل مصمم نظارة Vision Pro، وكريج فيدريجي رئيس قسم البرمجيات، ويشرف روكويل حاليا على مشروع Siri LLM، وهو الاسم الداخلي للنظام الجديد الذي سيشكل البنية الأساسية للمساعد الصوتي القادم.

لمحة عن مستقبل سيري

أعلنت آبل للمرة الأولى عن الجيل التالي من سيري خلال مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) في يونيو 2023، لكن التنفيذ العملي لم يتوافق مع التوقعات. 

وكان من المفترض أن يعتمد المساعد الجديد على تقنيات متقدمة تتيح له استخدام بيانات المستخدم ونشاطه على الشاشة لتقديم استجابات أكثر ذكاء وسياقية، وذلك من خلال نظام يعرف بـ App Intents، يمكن سيري من التحكم بشكل أدق في التطبيقات والوظائف داخلها.

وفي الوقت نفسه، تسببت تأخيرات سيري أيضا في تأجيل جهاز مركز ذكي للمنزل كانت آبل تعتزم إطلاقه، يعتمد الجهاز، الذي من المفترض أن يثبت على الجدران أو يوضع على المكتب، على المساعد الصوتي الجديد بشكل كبير، وقد تم تأجيل إطلاقه إلى أجل غير مسمى.

آبل سيري الذكاء الاصطناعي Siri ميزات سيري الجديدة إعادة بناء سيري مستقبل سيري

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