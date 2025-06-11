آبل تتجنب الضجة وتكشف عن تطورات تدريجية في مجال الذكاء الاصطناعي خلال WWDC 2025

بعد انطلاقة غير موفقة العام الماضي مع "Apple Intelligence"، اعتمدت آبل نهجًا أكثر هدوءًا في مؤتمر WWDC 2025.

بدلًا من تسليط الضوء الكلي على الذكاء الاصطناعي، بدأ المؤتمر به ثم انتقل إلى مواضيع أخرى، في محاولة واضحة لإعادة بناء الثقة دون إثارة ضجة إعلامية لا توازي حجم المزايا الحقيقية.

توسيع دعم اللغات

أحد أبرز الإعلانات كان توسيع دعم Apple Intelligence ليشمل ثماني لغات جديدة بحلول نهاية العام، وهي: الدنماركية، الهولندية، النرويجية، البرتغالية (البرتغال)، السويدية، التركية، الصينية التقليدية، والفيتنامية.

تهدف هذه الخطوة إلى جعل قدرات الذكاء الاصطناعي من آبل أكثر شمولًا للمستخدمين حول العالم.

ميزة الترجمة الحية عبر الأجهزة

آبل أعلنت عن ميزة Live Translation المصممة لتسهيل التواصل بين اللغات المختلفة في الرسائل والمكالمات. هذه الميزة مدمجة ضمن تطبيقات الرسائل، وفيس تايم، والهاتف، وتعمل بالكامل على الجهاز لضمان الخصوصية.

يمكن ترجمة الرسائل أثناء الكتابة، وتُعرض الترجمات بشكل فوري في الردود. أما في FaceTime، فتعرض الترجمة الحية كـ Live Captions مع صوت المتحدث، بينما تتلقى المكالمات الهاتفية ترجمة صوتية مباشرة.

هذه الميزة ليست جديدة كليًا، إذ قدمتها سامسونغ سابقًا في سلسلة Galaxy S25 ضمن Galaxy AI، إلا أن آبل تراهن على الخصوصية والتنفيذ المحلي كعوامل تميز.

أدوات إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

آبل حدثت أدواتها الإبداعية لتشمل Genmoji وImage Playground. يمكن الآن دمج الرموز التعبيرية مع النصوص لإنشاء رموز مخصصة، وتعديل التعبيرات وتسريحات الشعر، بالإضافة إلى توليد صور بأساليب فنية مختلفة مثل الرسم الزيتي أو فن المتجهات، وكل ذلك مدعوم من ChatGPT ويعمل دون إرسال أي بيانات خارج الجهاز.

الذكاء البصري: قوة على شاشة هاتفك

ميزة الذكاء البصري Visual Intelligence أصبحت أكثر تكاملًا مع شاشة iPhone، حيث يمكن للمستخدم التفاعل مباشرة مع ما يراه عبر التطبيقات. يستطيع الآن التعرف على الأشياء والأماكن باستخدام الكاميرا أو تحليل المحتوى على الشاشة، وطرح أسئلة على ChatGPT أو البحث عن عناصر مشابهة عبر Google أو Etsy.

على سبيل المثال، إذا شاهد المستخدم كرسيًا أعجبه، يمكنه تمييزه والبحث عنه أو عن نماذج مشابهة على غرار ميزة "الدائرة للبحث" من Google.

كما يمكن للذكاء البصري التعرف على تفاصيل الأحداث مثل التاريخ والمكان والوقت، واقتراح إضافتها للتقويم تلقائيًا.

الذكاء الاصطناعي يصل إلى Apple Watch

تعتبر Workout Buddy ميزة جديدة مخصصة لـ Apple Watch، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تحليلات شخصية دقيقة للتمارين الرياضية، باستخدام بيانات مثل معدل ضربات القلب، والسرعة، والمسافة، وحلقات النشاط، والإنجازات.

الميزة تعتمد على صوت ديناميكي مُولّد من مدربين من +Fitness، وتعمل محليًا على الساعة المتصلة بسماعات بلوتوث، مع ضرورة وجود iPhone قريب يدعم Apple Intelligence.

عند الإطلاق، ستتوفر باللغة الإنجليزية وتدعم أنواع تمارين شائعة مثل الجري، والمشي، وركوب الدراجة، وتمارين HIIT، وتمارين القوة.

تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في التطبيقات اليومية

عدة تطبيقات حصلت على تحسينات ذكية تشمل، تطبيق Reminders يمكنه الآن تصنيف المهام المهمة تلقائيًا من الرسائل الإلكترونية والمواقع والملاحظات.

وتطبيق Apple Wallet يقدم ملخصًا لتتبع الطلبات المأخوذة من رسائل البريد الإلكتروني التجارية، لعرض كل الطلبات والتحديثات في مكان واحد.

وتكبيق Messages أصبح يقترح إنشاء استطلاعات عند الحاجة، ويسمح بتخصيص خلفيات الدردشة باستخدام تصميمات أو محتوى تم إنشاؤه في Image Playground.

وماذا عن Siri؟

رغم الآمال المعلّقة على تطويرات كبيرة لمساعد Siri، إلا أن آبل أوضحت أن هذه التحديثات ستصل لاحقًا خلال العام، ولن تكون جزءًا من النسخ التجريبية الأولى من iOS 26 أو iPadOS 26 أو macOS 26.

وعند إطلاقها، من المتوقع أن توفر Siri فهمًا أعمق للسياق الشخصي، وقدرات محسنة في قراءة الشاشة، وتحكمًا أكثر تفصيلًا في التطبيقات.