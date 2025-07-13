جوجل تختبر تحسينًا جديدًا لشاشة القفل في هواتف Pixel

إذا كان هناك ميزة واحدة تعبر عن سبب حب مستخدمي هواتف Pixel لأجهزتهم؛ فهي على الأرجح ميزة Now Playing، التي تظهر على شاشة القفل وميزة العرض الدائم (Always-On Display) وتقوم تلقائيًا بالتعرف على الأغاني التي تُشغّل بالقرب من الهاتف، مع عرض اسم الأغنية واسم الفنان.

كيف تعمل Now Playing؟

لتفعيل الميزة عند شراء هاتف Pixel جديد، يجب الذهاب إلى:Settings > Sound & vibration > Now Playing > Identify songs playing nearby، وتفعيل الخيار.

تعتمد ميزة Now Playing على قاعدة بيانات موسيقية مخزنة محليًا داخل هواتف Pixel، ولا يتم إرسال أي صوت أو محادثات في الخلفية إلى Google، حسبما تؤكد الشركة.

وتعتمد الميزة أيضًا على خوارزميات تحليل تحفظ الخصوصية، مما يجعلها أكثر أمانًا وخصوصية من بعض التطبيقات المنافسة مثل Shazam، والتي تتطلب اتصالًا دائمًا بالإنترنت لتحليل الصوت.

راحة الاستخدام: عنوان تجربة Pixel

ميزة Now Playing تجسد فلسفة Google في التركيز على تحسين تجربة المستخدم باستمرار، سواء من خلال تحديثات البرامج أو من خلال ميزات ذكية ومريحة.

كم مرة سمعت أغنية ولم تعرف اسمها أو الفنان الذي يغنيها؟ أو أحببت لحنًا جديدًا وأردت الاستماع إليه لاحقًا؟ هنا تظهر قيمة Pixel، والتي يمكن تلخيصها في كلمة واحدة: الراحة.

تحديث جديد مرتقب: عرض الغلاف وإدارة الأغاني المفضلة

عند النقر على اسم الأغنية الظاهر في Now Playing حاليًا، يتم تحويل المستخدم إلى صفحة سجل الأغاني التي تعرّف عليها الهاتف مؤخرًا. لكن يبدو أن Google تعمل على تحديث جديد سيغير هذه التجربة.

وفقًا لموقع Android Authority، تم رصد هذا التغيير في تحديث حديث لـAndroid System Intelligence، حيث لاحظوا أنه عند النقر على الأغنية في Now Playing، لا يتم فتح سجل الأغاني، بل تظهر شريط في منتصف الشاشة يعرض اسم الأغنية والفنان، مع صورة غلاف الألبوم على الجانب الأيسر.

وعلى الجانب الأيمن من الشريط، يمكن للمستخدم الوصول إلى قائمة الأغاني المفضلة بنقرة واحدة، كما يمكنه إضافة أو حذف الأغنية من المفضلة مباشرة. أما الوصول إلى سجل Now Playing، فلا يزال ممكنًا من خلال النقر المزدوج.

Google كانت قد بدأت العمل على إضافة صورة غلاف الألبوم للميزة منذ نوفمبر الماضي، ويبدو الآن أنها اقتربت كثيرًا من إطلاق هذه الميزة على هواتف Pixel.

في انتظار التحديث الرسمي

رغم عدم وجود موعد محدد لوصول هذا التحديث إلى المستخدمين، فإن ظهور هذه الوظائف في الإصدارات التجريبية يشير إلى قرب توفرها. مرة أخرى، تثبت Google من خلال Pixel أنها لا تقدم فقط هاتفًا ذكيًا، بل تجربة استخدام ذكية وشخصية، تركز على ما يحتاجه المستخدم فعلًا في حياته اليومية.