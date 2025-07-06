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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوروبا تُصعّد ضد جوجل: البحث بالذكاء الاصطناعي في قلب الجدل

جوجل
جوجل
احمد الشريف

قدمت مجموعة من الناشرين المستقلين – بقيادة تحالف Independent Publishers Alliance – شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية في 30 يونيو، تتهم Google بـ«استغلال قوتها السوقية» عبر ميزة AI Overviews التي تُنتج ملخصات تلقائية لمحتوى الويب وتظهر فوق نتائج البحث التقليدية، مما يقلل من حركة المرور والإيرادات للناشرين على حد وصفهم . 

تكمن الركيزة الأساسية في الشكوى في أن الناشرين لا يستطيعون الانسحاب من تجميع المحتوى أو التدريب على نماذج Google دون خسارة ظهورهم في نتائج البحث.

انتقادات انتشرت عبر القارة

تسببت هذه الشكوى بفتح تحقيق مماثل لدى وكالة المنافسة البريطانية (CMA)، حيث أكدت استلامها الوثائق. 

تشمل التوقيعات كيانات مثل Movement for an Open Web وFoxglove Legal وتم تجهيز الأدلة بإحصائيات تشير إلى خسارة حركة مرور تصل إلى 34.5% للناشرين المتضررين.

رد فعل جوجل واستراتيجيتها الأوروبية

ردت Google بمحاولة تقديم صورة إيجابية للميزة، مؤكدة أن AI Overviews يرسل "مليارات النقرات" إلى المواقع يوميًا ويعزز من فرص اكتشافها . 

كما طرحت الشركة مقترحًا ضمن إطار Digital Markets Act، يقضي بإضافة صندوق خاص بالروابط المجانية إلى مزودي الخدمات – أسفل صندوق النتائج الرأسية – كجزء من "Option B"، وذلك قبل ورشة تنظمها المفوضية مطلع يوليو لمناقشة الحلول الممكنة .

قلق أوروبي أوسع

لا تقتصر المخاوف على الجانب التجاري فحسب، بل تشمل مسارات تنظيمية أوسع. يرى بعض مسؤولين بأن قواعد DMA تؤثر على "الابتكار" وتجعل الخدمات أكثر تكلفة للمستهلكين، إلا أن الاتحاد الأوروبي يصر على تطبيق العقوبات (التي قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية)، متمسكًا بحقوق المستهلكين وحماية المنافسة .

تأرجح الشريك الأمريكي

في حين لا تتعهد واشنطن بشكل مباشر بتخفيف الضغط على Google، ظهرت تسريبات تفيد بأن هناك ضغوطًا لتعطيل بعض أحكام DMA خلال المفاوضات التجارية، وهو ما قوبل برفض واسع داخل المدن الأوروبية وبعض جهات العمل الأمريكية التي تعتبر التشريع الأوروبي جزءًا لا يتعارض مع مصالحها .

الإطار الاستراتيجي والتداعيات المحتملة

يدخل صراع Google ضمن حرب أوسع ضد سيطرة عمالقة التقنية، يتصدرها تنفيذ Digital Markets Act الذي صنّف Google كمشغّل منصة بواب، مجبرًا الشركة على تعديل سلوكها التجاري. 

وتعكس الشكوى ضغوطًا متنامية على Google ليس فقط لإعادة توجيه نموذج أعمالها، بل لضمان حماية محتوى الصحافة المستقلة، مع خطر عقوبات فورية قد تؤثر على نموذج أدوات البحث المعززة بالذكاء .

Google جوجل AI Overviews

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