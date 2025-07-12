جوجل تزيل تبويبًا شائعًا من تطبيق الهاتف على أندرويد

في خطوة جديدة نحو تبسيط واجهة الاستخدام، بدأت جوجل بطرح تصميم جديد لتطبيق Phone by Google على نظام أندرويد، يتضمن إزالة تبويب "المفضلة" من أسفل الشاشة، واستبداله بخيار يظهر أعلى الواجهة، ضمن تجربة أكثر مرونة وتنظيماً.

وداعًا لتبويب "المفضلة" التقليدي

في التصميم القديم للتطبيق، كان بإمكان المستخدمين التوجه مباشرة إلى تبويب "Favorites" أسفل الشاشة، بجانب "Recents" و"Contacts" و"Voicemail"، للوصول السريع إلى الأشخاص الذين يتواصلون معهم باستمرار.

ولكن في التحديث الجديد، اختفت هذه الأيقونة، واستُبدلت بكلمة "Favorites" قرب أعلى الشاشة، بجوارها سهم صغير يشير إلى الأعلى أو الأسفل.

عند النقر على السهم، تظهر خمس جهات اتصال مفضلة في شكل رموز دائرية (avatars)، بالإضافة إلى زر يسمح بإضافة مفضلة جديدة إلى القائمة.

المزيد من المساحة للأزرار الأخرى

إزالة تبويب "المفضلة" من أسفل الشاشة يمنح مساحة أكبر للأزرار المتبقية في الشريط السفلي، ويُبرز بشكل أفضل زر الاتصال العائم (Floating Action Button - FAB) المخصص لفتح لوحة الاتصال.

يُظهر التغيير سعي جوجل لتحسين تجربة الاستخدام من خلال تقليل التزاحم البصري وتوفير وصول أسهل إلى الميزات الأساسية.

من يحصل على التحديث الجديد؟

حالياً، التصميم الجديد يظهر فقط لدى مستخدمي الإصدار التجريبي (beta) من تطبيق Google Phone.

وأكد عدد من المستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي ظهور الشكل الجديد على أجهزتهم، بما في ذلك هواتف Pixel 6 Pro التي تعمل بنظام Android 16 QPR1 Beta.

تحديث من جانب الخادم؟

إذا كنت من مستخدمي النسخة التجريبية ولكن لم يظهر لك التصميم الجديد بعد، فقد يكون السبب أن جوجل تقوم بتفعيله من خلال تحديث خادم (server-side update)، وليس عبر التحديث المباشر للتطبيق، وهو ما يعني أنك قد تحتاج فقط للانتظار حتى يتم تفعيله على جهازك.

يمكنك التأكد من إصدار تطبيق Phone على جهازك بالدخول إلى:

الإعدادات > التطبيقات > عرض جميع التطبيقات > Phone، ثم النزول لأسفل الصفحة لمعرفة رقم الإصدار.

جوجل تواصل تحسين واجهة أندرويد

تأتي هذه التغييرات ضمن جهود متواصلة من جوجل لجعل واجهة أندرويد أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام، مع التخلص من العناصر الزائدة وتعزيز الوظائف الأساسية.

يعكس التحديث الجديد لتطبيق Google Phone توجهًا واضحًا نحو التناسق والبساطة في التصميم، بما يخدم المستخدمين في الاستخدام اليومي.