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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يتحدّى جوجل كروم .. «كوميت» متصفح ذكاء اصطناعي جديد من Perplexity

المتصفح Perplexity
المتصفح Perplexity

أطلقت شركة بيربلكسيتي، الشركة الناشئة التي طورت محرك "إجابات" الذكاء الاصطناعي، متصفحها الخاص. يُدعى هذا المتصفح "كوميت "، ويدمج أدوات البحث والمساعد الذكي من بيربلكسيتي، بطريقةٍ تُحوّل جلسات التصفح بأكملها إلى تفاعلاتٍ واحدةٍ سلسة، على حدّ قول الرئيس التنفيذي أرافيند سرينيفاس .

سيتوفر متصفح Comet فقط للمستخدمين المشتركين في باقة Perplexity Max بقيمة 200 دولار أمريكي شهريًا، قبل طرحه على نطاق أوسع . 

يستخدم المتصفح Perplexity كمحرك بحث رئيسي، والذي يقدم استجابات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لاستعلامات البحث بناءً على نتائج من جميع أنحاء الويب. ومن المفترض أيضًا أن يكون قادرًا على شراء المنتجات نيابةً عنك ومساعدتك في حجز الفنادق .

ميزات متصفح Perplexity 

وفقا لموقع "gizmochina" يأتي المتصفح الجديد المُدعّم بالذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تُواصل فيه شركة بيربلكسيتي تحدي هيمنة شركة جوجل في مجال البحث. وقد تعاونت بيربلكسيتي مع موتورولا لتثبيت مساعدها الإلكتروني مُسبقًا على هواتف رازر الجديدة هذا العام، وهو أمرٌ صرّح سرينفاس لموقع ذا فيرج في أبريل بأنّ الشركة الناشئة ما كانت لتنشأ لولا خضوع جوجل لمحاكمة احتكارية 

أضاف سرينفاس: “كانوا سيُرهبون الكثير من مُصنّعي الأجهزة الأصلية”مُتصفح Comet مبني على Chromium ، وهو مشروع مفتوح المصدر تدعمه جوجل، ويُشغّل متصفحات رئيسية مثل Chrome وMicrosoft Edge. وقد أعربت شركة Perplexity عن رغبتها في شراء Chrome إذا أجبرت المحكمة جوجل على بيع المتصفح.

تطبيق Comet

صرح سرينفاس في أبريل أن شركة بيربليكسيتي تُطلق متصفحًا لأنها "قد تكون أفضل طريقة لبناء وكلاء". فإلى جانب تكامل بيربليكسيتي مع خاصية البحث، يأتي كوميت مزودًا بمساعد ذكاء اصطناعي مدمج يمكنه الإجابة على أسئلة حول ما تراه على شاشتك، على غرار تكامل جيميني مع جوجل كروم .
يتواجد مساعد الذكاء الاصطناعي في الشريط الجانبي لتطبيق Comet، وبالإضافة إلى تلخيص النصوص أو شرحها، يمكنه أيضًا تنفيذ مهام وكلاء مثل حجز اجتماع، أو إرسال بريد إلكتروني، أو شراء منتج. يقول سرينيفاس إن شركة Perplexity تخطط "للاستمرار في إطلاق ميزات ووظائف جديدة لتطبيق Comet" في المستقبل.

يتوفر المتصفح الآن على أنظمة Windows وMac فقط، كما يسمح لك باستيراد ملحقاتك وإعداداتك وإشاراتك المرجعية بنقرة واحدة.

الذكاء الاصطناعي شركة جوجل شركة Perplexity أنظمة Windows تطبيق Comet

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