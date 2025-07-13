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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تستبدل سامسونج بـ TSMC في تصنيع معالج Tensor G5 المخصص لهاتف Pixel 10

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

تستعد جوجل لإطلاق هاتف Pixel 10 في 20 أغسطس، وسيحمل هذا الهاتف تطورًا كبيرًا على مستوى المعالج، حيث سيعمل بشريحة Tensor G5 الجديدة كليًا.

ويمثل هذا المعالج أول جيل من شرائح Tensor يتم تصميمه بالكامل داخل جوجل من الصفر، بعد أن كانت الأجيال الأربعة السابقة تعتمد على معالجات Exynos من سامسونج كأساس مع بعض التعديلات الخاصة من جوجل.

TSMC تتولى الإنتاج بدلاً من سامسونج

ولأول مرة، يتم تصنيع معالج Tensor عبر شركة TSMC التايوانية، أكبر مصنع للشرائح الإلكترونية في العالم، بدلًا من Samsung Foundry، التي كانت مسؤولة عن إنتاج جميع شرائح Tensor السابقة.

ويأتي هذا التحول على خلفية معاناة سامسونج في الوصول إلى معدلات إنتاج مستقرة عند دقة تصنيع 3 نانومتر، ما جعل جوجل تبحث عن شريك أكثر كفاءة، لا سيما مع أهمية المعالج في تقديم مزايا حصرية لهواتف Pixel القادمة.

صورة مزعومة تثير الجدل

وقد زادت الأمور تعقيدًا بعد أن نشر المسرب الشهير "@Jukanlosreve" صورة قال إنها نموذج أولي من شريحة Tensor G5، وتحمل وسم "SEC" الذي قد يشير إلى "Samsung Electronics Company". ما أثار الشكوك حول احتمال أن سامسونج كانت تعمل فعلًا على نموذج أولي للمعالج قبل أن تفقد الصفقة لصالح TSMC.

ومع ذلك، يرى خبراء أن استخدام وسم "SEC" لا يُعتبر دليلاً قاطعًا على أن سامسونج صنعت فعلاً هذا النموذج.

 إذ أن الشركة عادةً لا تستخدم هذا الوسم على شرائحها النهائية، كما أن هناك مؤشرات على أن بعض الأرقام على الشريحة قد تم طمسها عمدًا، ما يعزز فرضية التلاعب بالصورة.

سامسونج فوجئت بخسارة الصفقة

بحسب تقرير من النشرة الكورية المالية "The Bell"، بدأت سامسونج بالفعل تحقيقات داخلية لفهم أسباب خسارتها لعقد تصنيع Tensor G5، وهو ما يشير إلى أن الشركة كانت تتوقع الاستمرار في شراكتها مع جوجل.

وفي الربع الأول من 2025، انخفضت حصة Samsung Foundry في السوق إلى 7.7% مقارنة بـ 8.1% في الربع السابق، بينما ارتفعت حصة TSMC إلى 67.6% مقابل 67.1% في نهاية 2024، ما يعكس تراجع الثقة في أداء سامسونج بمجال التصنيع المتقدم.

رهان سامسونج على معالج Exynos 2600

ورغم الخسارة، تضع سامسونج آمالًا كبيرة على مشروعها الأبرز حاليًا، وهو تطوير معالج Exynos 2600 بدقة 2 نانومتر، المتوقع أن يدعم هواتف Galaxy S26 وS26+ في معظم الأسواق باستثناء أميركا وكندا والصين. 

وإن تم ذلك، فسيكون أول معالج يُنتج بدقة 2 نانومتر من سامسونج يدخل هاتفًا ذكيًا للأسواق العالمية.

من المؤكد حتى الآن أن شريحة Tensor G5 المخصصة لهواتف Pixel 10 لن تُصنّع في مصانع سامسونج، بل ستُنتجها TSMC. ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي في 20 أغسطس والإطلاق المتوقع في 28 أغسطس، تترقب الأوساط التقنية ما إذا كانت هذه الخطوة ستمثل بداية فصل جديد في استراتيجية جوجل تجاه تطوير العتاد الخاص بها.

Pixel 10 هاتف Pixel 10 سامسونج

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