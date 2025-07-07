بعد تحذير جوجل.. ما هو مفتاح المرور؟ ولماذا يعد الأكثر أمانا لحماية حساباتك؟

في عصر تزايد فيه اعتمادنا على التكنولوجيا والإنترنت، باتت حماية الحسابات الرقمية أمرًا بالغ الأهمية، وقد حذّرت شركتا جوجل ومايكروسوفت المستخدمين من الاعتماد على كلمات المرور التقليدية، وأوصتا باستخدام ما يُعرف بـ"مفتاح المرور" (Passkey) كوسيلة أكثر أمانًا وحداثة.

ما هو مفتاح المرور؟

مفتاح المرور هو بيانات اعتماد رقمية تتيح لك تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات دون الحاجة إلى إدخال اسم مستخدم أو كلمة مرور، وبدلاً من ذلك من الممكن ان يستخدم الفرد نفس الطرق التي تعتمد عليها في فتح قفل الهاتف أو الجهاز، مثل:

القياسات الحيوية

مثل بصمة الإصبع، التعرف على الوجه (Face ID)، أو بصمة العين.

رقم التعريف الشخصي (PIN)

مثل الرمز أو النمط الذي تستخدمه لإلغاء قفل جهازك.

مزايا مفاتيح المرور مقارنة بكلمات المرور التقليدية

مقاومة للتصيد الاحتيالي

بخلاف كلمات المرور، لا يمكن سرقة مفتاح المرور أو استخدامه في موقع تصيد احتيالي، لأنه لا يُنقل بالكامل أثناء عملية الدخول، ولا يعمل إلا على المواقع والتطبيقات الأصلية.

لا حاجة للمصادقة الثنائية (2FA)

عند استخدام مفاتيح المرور، تنتفي الحاجة لاستخدام رموز المصادقة التي قد تُسرق أو تُخدع لإدخالها في مواقع مزيفة.

سهولة الاستخدام

تسجيل الدخول بمفتاح المرور يُشبه تمامًا فتح قفل هاتفك، مما يجعل التجربة أسرع وأسهل دون الحاجة لتذكّر كلمات مرور معقدة.

لماذا لم تعد كلمات المرور آمنة؟

كشفت شركة Okta، المتخصصة في إدارة الهوية والوصول، أن الجهات الخبيثة باتت تستخدم أدوات ذكاء اصطناعي مثل "vO" لتطوير مواقع تصيد احتيالي متقنة تحاكي الصفحات الأصلية لتسجيل الدخول، مثل Microsoft 365 وشركات العملات الرقمية.

هذه المواقع المزيفة يتم استضافتها عبر منصات مثل Vercel، مما يجعلها تبدو أصلية أكثر من أي وقت مضى، ومع استخدام الذكاء الاصطناعي، لم تعد الأخطاء الإملائية أو التصاميم الرديئة وسيلة فعّالة لاكتشاف التصيد.

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