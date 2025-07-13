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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تدخل سباق الاستحواذ على مهندسي الذكاء الاصطناعي وتضم قادة Windsurf في صفوفها

جوجل
جوجل
احمد الشريف

انضمت جوجل إلى منافسة وادي السيليكون المحتدمة لجذب مهندسي الذكاء الاصطناعي، بعد أن استحوذت على فريق القيادة في شركة الناشئة Windsurf، التي طورت أداة برمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.

تعزيز القدرات في مواجهة المنافسين

أعلنت الصفقة يوم الجمعة، وهي تعكس كيفية تنافس شركات التكنولوجيا على استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي. 

وتُعد هذه الخطوة بمثابة تعزيز لمخزون جوجل من المهندسين المختصين في هذا المجال، إلى جانب تقوية موقفها التنافسي أمام OpenAI، أحد أكبر المنافسين لها في عالم الذكاء الاصطناعي.

كانت OpenAI قد دخلت في محادثات للاستحواذ على Windsurf مقابل 3 مليارات دولار، بهدف توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروضها.

 إلا أن المفاوضات انهارت خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب مخاوف قادة Windsurf من مشاركة معلومات حساسة مع مايكروسوفت، التي تُعتبر أحد أكبر المستثمرين في OpenAI.

تفاصيل الاتفاق مع جوجل

بموجب الاتفاق مع غوغل، سينضم المدير التنفيذي لشركة Windsurf، فارون موهان، والمشارك في التأسيس دوغلاس تشن، إلى قسم DeepMind التابع لغوغل، إلى جانب عدد من موظفي البحث والتطوير في Windsurf، كما دفعت جوجل مقابل ترخيص غير حصري لتقنيات Windsurf.

قالت جوجل في بيان: "نحن متحمسون لاستقبال بعض أبرز المواهب في مجال البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من فريق Windsurf في Google DeepMind لتعزيز عملنا في البرمجة الذكية". وأضاف موهان وتشن أنهما متحمسان للانضمام إلى غوغل.

سبق لـ The Verge وThe Information أن نشرا تقارير عن صفقة Windsurf.

منافسة كبرى في وادي السيليكون

شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Meta مؤخرًا استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي من المنافسين والشركات الناشئة، أحيانًا عبر عروض مالية تصل إلى 100 مليون دولار.

 وفضلت غوغل في الآونة الأخيرة دفع مقابل استقطاب أفضل المواهب بدلًا من شراء الشركات الناشئة بالكامل. ففي 2023، وافقت جوجل على دفع 3 مليارات دولار لترخيص تقنية من شركة Character.AI الناشئة، مما أتاح لها إعادة توظيف بعض مؤسسيها السابقين.

في ظل إدارة بايدن، جذبت الاستثمارات الكبيرة في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة انتباه الجهات التنظيمية التي تخشى أن تهدف هذه الصفقات إلى التهرب من الرقابة. 

تراجع لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الصفقات لضمان عدم تقليل المنافسة، لكنها عادة لا تراجع اتفاقيات الترخيص أو التوظيف.

تفاصيل انهيار محادثات OpenAI مع Windsurf

فتح انتهاء اتفاق الحصرية بين Windsurf وOpenAI الباب أمام جوجل للدخول في مفاوضات. 

نشأت تعقيدات بسبب شروط اتفاقية مايكروسوفت مع OpenAI، والتي تلزم الأخيرة بمشاركة الملكية الفكرية المتعلقة بالتكنولوجيا عند أي استحواذ.

طلبت OpenAI استثناءً لعدم مشاركة بيانات Windsurf، لكن مايكروسوفت رفضت.

سبق لمايكروسوفت أن منحت استثناءات، مثل صفقة استحواذ OpenAI على IO، شركة الأجهزة التي أسسها جوني إيف، المدير السابق لتصميم آبل، بسبب عدم اهتمامها بأجهزة الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية. 

لكن Windsurf تعمل في مجال برمجيات الذكاء الاصطناعي، وهو مجال تنافسي مباشر لمايكروسوفت عبر منتجها Copilot.

بعد انتهاء الاتفاقية الحصرية، بدأت Windsurf التحدث مع شركات أخرى، حيث قدم كل من المدير التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، ورئيس DeepMind، ديميس هسابيس، عرضًا مباشرًا وبسيطًا.

أكدت متحدثة باسم OpenAI انتهاء الاتفاقية الحصرية لكنها رفضت التعليق أكثر، كما امتنع متحدث باسم مايكروسوفت عن التعليق.

أعلنت Windsurf أن جيف وانغ، رئيس الأعمال لديها، سيتولى منصب المدير التنفيذي المؤقت.

وتأتي هذه الصفقة في وقت تزداد فيه المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا لاستقطاب المواهب والتقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، وهو مجال يشهد تطورات متسارعة وتأثيرًا عميقًا على مستقبل الصناعات الرقمية.

(جدير بالذكر أن صحيفة نيويورك تايمز قد رفعت دعوى قضائية ضد OpenAI ومايكروسوفت بتهمة انتهاك حقوق النشر فيما يتعلق بمحتوى إخباري متعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما نفته الشركتان.)

جوجل الذكاء الاصطناعي مجال الذكاء الاصطناعي

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