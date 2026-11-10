وزير الدفاع البريطاني يدعو لفتح قنوات اتصال عسكري مباشر مع روسيا

أعربت بريطانيا عن رغبتها في فتح قنوات اتصال إضافية مع روسيا، بما في ذلك إقامة قنوات تواصل مباشرة بين المؤسستين العسكريتين في البلدين، بهدف الحد من مخاطر سوء التقدير والتصعيد، بحسب تصريحات وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج.

وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج- في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نُشرت، اليوم /الثلاثاء/- إن السفارة البريطانية في موسكو تمثل قناة اتصال مهمة، لكنه أعرب عن تفضيله وجود قنوات إضافية، لا سيما على المستوى العسكري المباشر بين الجانبين.

وأضاف: "هناك دائماً خطر لسوء التقدير، ولهذا السبب فإن وجود اتصال مباشر أمر بالغ الأهمية".

وجاءت تصريحات الوزير البريطاني قبيل محادثات مرتقبة بين مسؤولين روس وأوكرانيين، بوساطة أمريكية، تستمر يومين، وتُعد الأولى من نوعها منذ فبراير الماضي، في ظل تحركات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات ونصف السنة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار الأسبوع الماضي إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل، يمكن أن يتضمن ترتيبات تتعلق بأمن أوروبا.