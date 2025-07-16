جوجل تستعد لإطلاق سلسلة Pixel 10 في 20 أغسطس

تستعد شركة Google للكشف عن سلسلة Pixel 10 الجديدة في حدث مرتقب يُعقد يوم الأربعاء 20 أغسطس، أي قبل الموعد التقليدي لإطلاق هواتفها في أكتوبر من كل عام.

وبحسب ما هو متداول حتى الآن، فإن الشركة الأميركية تخطط للإعلان عن أربعة أجهزة رئيسية: Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold.

تسعير مشابه وتحسينات متفاوتة في الكاميرات

وفقًا للمعلومات المتوفرة، يُتوقع أن تأتي الهواتف بأسعار مشابهة لسلسلة العام الماضي، مع تحسينات متفاوتة عبر خط الإنتاج. حيث سيحصل هاتف Pixel 10 الأساسي لأول مرة على عدسة تيليفوتو، بينما يُتوقع أن يبقى نظام الكاميرا في Pixel 10 و10 Pro XL دون تغييرات ملحوظة.

في المقابل، سيتم تزويد هاتف Pixel 10 Pro Fold بمستشعر جديد من سامسونج من نوع GN8.

تسريبات مبكرة

على الرغم من وجود تسريبات سابقة حول السلسلة الجديدة، إلا أن التفاصيل المتعلقة بهاتف Pixel 10 Pro Fold بقيت غامضة حتى اليوم.

لكن تقريرًا جديدًا من موقع Android Headlines ألقى الضوء على مواصفات رئيسية للجهاز القابل للطي.

شاشة خارجية أكبر وسطوع أعلى

يشير التقرير إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة خارجية أكبر حجمًا تبلغ 6.4 بوصات، مقارنة بـ6.3 بوصات في Pixel 9 Pro Fold. ولم يتم الكشف بعد عن الأبعاد الكاملة للجهاز، لذلك من غير الواضح ما إذا تم تقليص الحواف أو زيادة حجم الهيكل لتحقيق هذه الزيادة.

الشاشة ستوفر أيضًا سطوعًا يصل إلى 3000 شمعة في الذروة، مقارنة بـ2700 شمعة في الإصدار السابق، ما يشير إلى تحسن كبير في الرؤية تحت أشعة الشمس.

تحسينات في البطارية والشحن

التقرير أكد أيضًا أن الهاتف سيحمل تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، إلى جانب بطارية أكبر بسعة 5015 مللي أمبير، تدعم شحنًا سلكيًا بقوة 21 واط، ولاسلكيًا بقوة 8 واط.

للمقارنة، يحتوي Pixel 9 Pro Fold على بطارية بسعة 4650 مللي أمبير، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 14٪ مقارنة بأحدث هواتف سامسونغ القابلة للطي Z Fold 7.

معالج Tensor G5 وذاكرة حتى 1 تيرابايت

من حيث الأداء، سيأتي الجهاز الجديد بمعالج Tensor G5 بدقة تصنيع 3 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 16 جيجابايت، وخيارات تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت و512 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

هذه المواصفات تؤكد أن هاتف Pixel 10 Pro Fold سيكون واحدًا من أقوى الهواتف القابلة للطي عند إطلاقه، مع تركيز واضح من جوجل على تقديم تجربة فريدة للمستخدمين تجمع بين الأداء العالي والشاشة المتطورة والبطارية المحسّنة