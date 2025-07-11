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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل سيصل تحديث أندرويد 16 لهاتفك من شاومي؟.. تحقق من القائمة الرسمية

أندرويد 16
أندرويد 16
احمد الشريف

مع إعلان شركة Google الرسمي عن إطلاق نظام أندرويد 16 في 10 يونيو 2025، تستعد شاومي لإطلاق أحدث إصدار من واجهتها HyperOS بنسخة HyperOS 3 المبنية على هذا النظام. 

وأطلقت شاومي أولى نسخ اختبار بيتا على عدد من أجهزة الفئة العليا، ممهّدة الطريق لطرح مستقر بدءًا من النصف الثاني من 2025. 

وتُظهِر التقارير الإسبانية أن حوالي 65 جهازًا من علاماتها (Xiaomi وRedmi وPOCO) مؤهّلة للحصول على التحديث.

هذه هي القائمة الرسمية الحالية

ووفقًا لإعلان خارجي مدعوم من عدة مراجعات (Gizmochina، Cashify، AndroidUpdateTracker)، تشمل الأجهزة المؤهلة ما يلي وهي هواتف Xiaomi الرائدة: Xiaomi 15/15 Pro/Ultra/S Pro، 14/14 Pro/Ultra/T/Pro، 13/Pro/Ultra/T/Pro، بالإضافة إلى Civi 3/4 Pro/5 Pro، وأجهزة Pad 6/7/7 Pro/7 Ultra .

و هواتف Redmi المتوسطة: سلسلة Redmi Note 13–14 (بما فيها Pro +/LTE/5G) وRedmi K60–K80 (بالموديلات Pro/Ultra)، وأجهزة A4 5G وA3 Pro وغيرها .

وهواتف POCO: من فئة POCO F7/F6/X6/ X7/M6/M7 وغيرها (بما فيها النسخ Pro وUltra و5G) .

هذه القائمة مدعومة بأكثر من مصدر وتُعتبر المرجع الوحيد للهواتف المتوافقة بشكل شبه رسمي.

متى يصل التحديث إلى جهازك؟

التوقعات تشير إلى بداية توزيع HyperOS 3 – المبنية على أندرويد 16 – على الأجهزة الراقية في نهاية الربع الثالث من 2025 (خريفًا)، بينما سينتظر باقي الأجهزة حتى أوائل 2026 ويعتمد وقت التحديث الفعلي على الطراز والمنطقة.

خلاصة

إذا كان لديك هاتف من بين القائمة أعلاه؟ من المرجح أن تتلقى تحديث Android 16 في المرحلة القادمة.

 أما إذا لم يظهر ضمنها، فقد يكون خارج خطة التحديث الرسمي، ومن الأفضل التفكير في استبداله للحصول على مزايا النظام الجديد وتحديثات الأمان الطويلة من Xiaomi.

أندرويد 16 HyperOS 3 Xiaomi Redmi

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