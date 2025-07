جوجل تستعد لإطلاق تحديث كبير لميزة "At a Glance" على هواتف Pixel

7/15/2025 8:00:00 AM

الثلاثاء 15/يوليو/2025 - 08:00 ص 7/15/2025 8:00:00 AM

تعمل جوجل على تطوير تحديث جديد وبارز لميزة "At a Glance" على هواتف Pixel، سيضيف مجموعة جديدة من البطاقات، من بينها تحديثات نتائج المباريات الرياضية وتذكيرات بأعياد الميلاد، إلى جانب ميزات محتملة أخرى لم تُكشف بالكامل بعد.

ما تم رصده في النسخة التجريبية Android Canary

وفقًا لما كشفه موقع Android Authority، تمكّن الفريق من تفعيل الميزة الجديدة ضمن النسخة الأولى من إصدار Android Canary.

يُعد التحديث من أكبر التحسينات التي شهدتها ميزة "At a Glance" منذ فترة طويلة، حيث يظهر المحتوى في شكل قائمة قابلة للتمرير على الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى بطاقة مخصصة على شاشة القفل (Lockscreen) وتظهر أيضًا على شاشة العرض الدائم (Always-On Display)، وتتغير حسب حجم الساعة وشكلها.

محتوى غني ومتعدد الاستخدامات

لا تقتصر الميزة الجديدة فقط على التذكيرات ونتائج الرياضة، بل تستند إلى مشروع سابق يُعرف باسم Gemini Space.

وفي هذا الإصدار المبكر، تُعرض كجزء مباشر من ميزة At a Glance. وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن التحديث سيتضمن أيضًا معلومات مالية وتوصيات يومية عبر ما يُعرف بـ Daily Hub، في تجربة مشابهة لما تقدمه سامسونج من خلال ميزة Now Brief.

موعد الإطلاق لا يزال غير مؤكد

رغم أن هذه التحديثات تُعد واعدة، فإنها لم تُفعّل تلقائيًا حتى في إصدار Android Canary التجريبي، والذي لا يرتبط مباشرة بأي نسخة رسمية من نظام أندرويد في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن طبيعة هذه التحسينات تجعلها مرشحة للظهور رسميًا مع إطلاق هاتف Pixel 10 المرتقب، أو بالتزامن مع إصدار واجهة Android 16 الجديدة التي لا تزال في مرحلة البيتا.

ترقب لتجربة أكثر ذكاءً وتخصيصًا

إذا تم تفعيل هذه المزايا كما هو متوقع، فسيشهد مستخدمو Pixel تحسينات كبيرة في تجربة الاستخدام اليومي عبر معلومات أكثر تخصيصًا وظهورًا مرئيًا محسّنًا على الشاشة، مما يعزز من قدرة ميزة At a Glance على أن تكون مركزًا ذكيًا ومباشرًا للمعلومات الهامة على الهاتف.