بتصميم جديد وتقنيات متقدمة.. جوجل تستعد لإطلاق سلسلة هواتف بيكسل 10

أعلنت شركة جوجل عن قرب إطلاق سلسلة هواتف Pixel 10 في 20 أغسطس والتي تاتي بالعديد من الميزات والمواصفات الرائدة. أما عن أسعار هواتف بيكسل فهي كالتالي:

هاتف Pixel 10

سيتوفر هاتف Pixel 10 الأساسي بسعر 899 يورو لسعة 128 جيجابايت و999 يورو لسعة 256 جيجابايت و يبدأ سعر هاتف Pixel 10 Pro من 1099 يورو لسعة 128 جيجابايت ويصل إلى 1589 يورو لسعة 1 تيرابايت الجديدة.

هاتف Pixel 10 Pro XL

أما هاتف Pixel 10 Pro XL، فيستغني عن خيار 128 جيجابايت، ويبدأ سعره من 1299 يورو لسعة 256 جيجابايت، بينما يبدأ سعر سعتي 512 جيجابايت و1 تيرابايت من 1429 يورو و1689 يورو على التوالي.

هاتف Pixel 10 Pro Fold

أما هاتف Pixel 10 Pro Fold، فسيبلغ سعره 1899 يورو لسعة 256 جيجابايت، و2029 يورو لسعة 512 جيجابايت، و2289 يورو لسعة 1 تيرابايت.

تأتي جميع الطُرز بشريحة Tensor G5 الجديدة، المُصنّعة بتقنية 3 نانومتر من شركة TSMC، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت.

تشمل ترقيات الكاميرا مستشعر Samsung GN8 الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة Sony IMX712 فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ولأول مرة، عدسة تكبير/تصغير بدقة 11 ميجابكسل في هاتف Pixel 10 القياسي.

وتهدف قرارات التسعير وترقيات الأجهزة هذه إلى جذب المستخدمين العائدين والمحترفين الذين يبحثون عن المزيد من الطاقة والتخزين دون زيادة التكلفة.

المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL

كشفت تسريبات سابقة عن المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL. من المتوقع أن يتميز هاتف Pro بشاشة OLED من نوع LTPO مقاس 6.3 بوصة بدقة 2856 × 1280 بكسل، وسعة تخزين أساسية 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 4870 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 29 واط. أما هاتف Pro XL، فيأتي بشاشة أكبر حجمًا تبلغ 6.8 بوصة بدقة 2992 × 1344 بكسل، ويبدأ سعره من 256 جيجابايت، مع بطارية بسعة 5200 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 39 واط.

يدعم كلا الطرازين معدل تحديث متكيف يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 3000 شمعة، ويأتيان بكاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل. تتضمن الإعدادات الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة منظار بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x. كما يدعمان الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط باستخدام Qi2.