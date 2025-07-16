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حقول النفط في كردستان العراق تتعرض لهجوم للمرة الثالثة خلال أسبوع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حقول النفط في كردستان العراق تتعرض لهجوم للمرة الثالثة خلال أسبوع

حقل نفطي في العراق
حقل نفطي في العراق
محمد على

تعرضت حقول النفط في منطقة كردستان العراق لهجمات لليوم الثالث على التوالي، الأربعاء، حيث استهدفت طائرات مسيرة محملة بالقنابل حقولاً تديرها شركة دي إن أو في منطقة زاخو الحدودية، وفقاً لجهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة.

ولم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا لكنه تسبب في أضرار مادية، بحسب ما نشره الجهاز على فيسبوك.

تدير شركة دي إن أو النرويجية للنفط والغاز حقلي طاوكي وبيشكابير النفطيين في منطقة زاخو على الحدود مع تركيا.

أوقف هجوم بطائرة بدون طيار، الثلاثاء، الإنتاج في حقل سرسنك النفطي في إقليم كردستان العراق، قبل ساعات فقط من توقيع مشغله الأميركي اتفاقا مع الحكومة العراقية لتطوير حقل آخر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق قالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة بدون طيار جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات مدعومة من إيران.

سقطت طائرتان مسيرتان، الاثنين، على حقل خورمالا النفطي قرب أربيل في إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى تضرر أنابيب المياه في الحقل.

حقول النفط كردستان العراق للمرة الثالثة أسبوع طائرات مسيرة

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