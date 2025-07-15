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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هتكسب وانت قاعد في البيت.. بعائد يومي يصل إلى 18.75% وشهادات استثمار حتى 28%

البنك الاهلي
البنك الاهلي
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفيه الربح بدون مخاطره، والتي يحققها البنك الأهلي المصري، من خلال طرح باقات متميزة من الأوعية الادخارية التي تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، من حيث العائد والمرونة، وذلك في إطار سعيه لتعزيز الشمول المالي وتشجيع الادخار.

البنك الاهلي

ويأتي حساب الأهلي اليومي على رأس هذه المنتجات، حيث يقدم عائدا تنافسيا يتم احتسابه يوميا، إلى جانب مجموعة من شهادات الاستثمار بعوائد مرتفعة تصل إلى 28%.

تفاصيل حساب «الأهلي اليومي» من البنك الأهلي المصري

أعلن البنك عبر موقعه الرسمي أن حساب «الأهلي اليومي» يعد من أفضل الحسابات التي تمنح عائدا يوميا تنافسيا، بشرائح عائد تصاعدية تصل إلى 18.75%.

أهم مميزات حساب الأهلي اليومي
 

الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد: 500 ألف جنيه.
سعر العائد الأعلى: 18.75%.
طريقة احتساب العائد: يوميا، ويضاف إلى الرصيد مباشرة.
رسوم فتح الحساب: مجانا.
دفتر شيكات: متاح حسب الطلب.
عدم وجود مصاريف عند انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.

شرائح العائد على حساب الأهلي اليومي


من 500 ألف إلى أقل من مليون جنيه: 11.75%
من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه: 12.75%
من 2 مليون إلى أقل من 5 ملايين جنيه: 13.75%
من 5 ملايين إلى أقل من 10 ملايين جنيه: 17.25%
من 10 ملايين إلى أقل من 20 مليون جنيه: 17.75%
من 20 مليون جنيه فأكثر: 18.75%

المصروفات الإدارية
400 جنيه سنويا (تخصم بواقع 100 جنيه كل 3 أشهر).
مصاريف كشف الحساب الورقي: 75 جنيها لكل كشف.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب


صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
شهادة ميلاد للقصر.
مستندات إضافية حسب سياسات البنك.

شهادات البنك الأهلي المصري 2025 بعوائد تصل إلى 28%

بجانب حساب الأهلي اليومي، طرح البنك الأهلي مجموعة متنوعة من الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع، والتي تبدأ من حد أدنى 1000 جنيه، وتتيح خيارات متعددة في نوع العائد ومدته.

1. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج – عائد شهري
المدة: 3 سنوات.
العائد:
السنة الأولى: 24%
السنة الثانية: 20%
السنة الثالثة: 16%
نوع العائد: شهري.
مميزات:
إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمان بضمانها.
لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر.
يبدأ العائد من يوم العمل التالي للشراء.

2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج – عائد سنوي
المدة: 3 سنوات.
العائد:
السنة الأولى: 28%
السنة الثانية: 23%
السنة الثالثة: 18%
نوع العائد: سنوي.
مميزات:
إمكانية الاسترداد وفقا لشروط البنك.
الاستفادة من أعلى عائد سنوي متدرج.

3. الشهادة البلاتينية الثابتة – عائد شهري
المدة: 3 سنوات.
العائد: 19.5% شهريا.
نوع العائد: ثابت طوال فترة الشهادة.
مميزات:
عائد مستقر ومضمون.
يبدأ من يوم العمل التالي للشراء.

4. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير – ربع سنوي
المدة: 3 سنوات.
العائد: 25.25% يصرف كل 3 أشهر.
نوع العائد: متغير، مرتبط بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي +0.25%.
مميزات:
تناسب المستثمرين الراغبين في مواكبة تغيرات السوق.
يبدأ العائد من يوم العمل التالي للشراء.

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