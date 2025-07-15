جلسة حاسمة الليلة بين مصطفى شلبي والبنك الأهلي لحسم انتقاله من الزمالك

يعقد مصطفى شلبي، جناح فريق الزمالك، جلسة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم مع مسؤولي نادي البنك الأهلي، لحسم التفاصيل النهائية الخاصة بانتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الطرفين، حيث يسعى اللاعب للوصول إلى اتفاق بشأن المقابل المادي الذي سيتقاضاه مع ناديه الجديد، في ظل ترحيب نادي الزمالك بإتمام الصفقة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية، والذي انطلق اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد، والمقرر أن يستمر حتى 27 يوليو الجاري، ويتخلله عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا للموسم المقبل.