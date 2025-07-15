رسمياً.. الزمالك يوافق على انتقال سيد عبدالله "نيمار" إلى البنك الأهلي

أعلن مصدر داخل نادي الزمالك عن انتقال سيد عبد الله "نيمار"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادي البنك الأهلي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أنهت جميع الاتفاقات مع مسؤولي البنك الأهلي بشأن الصفقة، موضحاً أن اللاعب لم يتواجد في معسكر الفريق المقام حالياً في العاصمة الإدارية، تمهيداً لإنهاء إجراءات انتقاله بشكل نهائي.

في السياق ذاته، تسعى إدارة القلعة البيضاء حالياً إلى إقناع مصطفى شلبي، جناح الفريق، بالانتقال إلى نادي البنك الأهلي أيضاً خلال الميركاتو الصيفي، في إطار خطة النادي لإعادة هيكلة صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.