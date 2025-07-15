ترويجا لبطاقاته الائتمانية والخصم المباشر .. البنك الأهلي المصري يطلق حملة الصيف 2025

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة تحت شعار " حملة صيف 2025" تشجيعا للعملاء حاملي كافة بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية والخصم المباشر من البنك الأهلي المصري على معاملاتهم المالية في المشتريات وذلك من خلال نقاط البيع الالكترونية لدي التجار أو مواقع الانترنت محليا ودوليا وذلك اعتبارا من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس 2025، بحد أدنى لإجمالي المشتريات مبلغ 1000 جنيه شهريا خلال مدة الحملة الترويجية للحصول على فرصة للسحب على جوائز قيمة تتمثل في 40 سبيكة دهب تتراوح بين 10 جرام إلى 100 جرام، وسيتم اختيار 20 فائز عن كل شهر لمدة شهرين " يوليو وأغسطس ".

صرح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن الحملة الترويجية تستهدف الاستمرار في تفعيل استراتيجية البنك لتنشيط المدفوعات الالكترونية وتقليل معدلات التداول النقدي، وذلك من خلال تشجيع العملاء على استخدام الوسائل الإلكترونية، بالإضافة الى سعى البنك الأهلي المصري الي تلبية احتياجات العملاء واستنادا الى التطور المتلاحق في الخدمات الرقمية الذي يحققه البنك الأهلي المصري، تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال تشجيع مختلف شرائح العملاء علي التعامل ببطاقات الائتمان والخصم المباشر في المشتريات وكذا استخدامها من خلال نقاط البيع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري علي مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزي في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

ومن جانبها أشارت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري الى أن الحملة تخاطب كافة شرائح العملاء حاملي بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية والخصم المباشر من البنك الأهلي المصري، مشيرة الى أن هذه الحملة تشمل جميع العملاء الحاليين والجدد، حيث سيتم توزيع الجوائز بمعدل 20 جائزة لعدد 20 فائز عن كل شهر لمدة شهرين " يوليو وأغسطس بإجمالي عدد 40 فائز من حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر كلا على حدى خلال فترة الحملة الترويجية، كما سيتم احتساب فرص الفوز بناءً على إجمالي المبالغ التي استخدمها العميل ببطاقته الائتمانية أو الخصم المباشر، حيث يعتبر كل 1000 جنيه فرصة واحدة للفوز، وتستمر الحملة الترويجية حتى 31 أغسطس 2025.

تم إطلاق الحملة الترويجية تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي بترخيص رقم 108 (2025).