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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتظام العمل بجميع ماكينات البنك الأهلى

البنك الاهلى
البنك الاهلى
أحمد عبد القوى

أعلن البنك الأهلي المصري عن انتظام العمل بكافة ماكينات الصراف الآلي ATMs الخاصة به وكذا نقاط البيع الالكترونية POS بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لخدمة العملاء، اضافة إلى كفاءة كافة التعاملات والخدمات الالكترونية والتطبيقات مثل الانترنت والموبايل البنكي. 

كفاءة الماكينات

وأكد البيان أن فرق العمل الفنية المختصة بالبنك تعمل بشكل مباشر وعلى مدار الساعة للتاكد من كفاءة الماكينات واتخاذ أي اجراءات لازمة في حينها حتى تفي بمتطلبات واحتياجات العملاء سواء المتعلقة بالسحب والايداع او السداد الالكتروني وهو ما يتم بمتابعة دورية من إدارة البنك.

بنك اهلى بنوك البنك الأهلي المصري ماكينات الصراف الآلي

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