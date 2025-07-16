بروتوكولات الصهيونية تتحرك من جديد.. وزهران تحذر من أخطر مخطط إسرائيلي| تفاصيل

أكدت الدكتورة إيمان زهران ، الخبيرة في الشؤون السياسية والأمن القومي، أن التصور الإسرائيلي يلغي فكرة قيام دولة فلسطينية تماماً ،مشيرة إلى أن إسرائيل تسير على خطى بروتوكولات "حكماء صهيون"، بهدف إنهاء القضية الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية لقطاع غزة.

وأضافت "زهران"، خلال استضافتها في برنامج "الساعة ٦"، المذاع على قناة "الحياة"، أن التحركات الدينية وخلطها بالسياسة ، من أخطر ما يواجه المنطقة ووصفتها "بالتحركات البغيضة"، موضحة أن عملية طوفان الأقصى غلفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بغلاف ديني في محاولة للهروب من ضغوط الكنيست الإسرائيلي، والصراعات السياسية الداخلية.

وأوضحت خبيرة الشؤون السياسية، أن ملف غزة، يعد أكثر تعقيدا من ملف إيران ،حيث فرضت التغيرات الإقليمية ،صعوبات كبيرة على هذا الملف ،مؤكدة أنه بالحسابات الرقمية ،تم حسم ملف إيران خلال ١٢ يوماً، بينما امتد ملف غزة لعقود طويلة دون حلول حقيقية.

تخوفات متزايدة

وأشارت "زهران "، إلى أن هناك تخوفات متزايدة ، من فكرة تجنيد الطائفة الدينية داخل الجيش الإسرائيلي ، لأن ذلك يؤدي لمزيد من التخبط السياسي ،موضحة أن كلما اقتربت الأطراف من التوصل إلى هدنة تعود المفاوضات، للخلف بسبب صراعات داخل الأجندات السياسية ،والقوى الدولية ، والصاعدة ، وأيضا لغياب تصور واضح لإدارة ما بعد الأزمة.