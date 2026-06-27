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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العواصف الرعدية تربك حركة الطيران البريطانية.. تأجيل وإلغاء أكثر من 1000 رحلة

العواصف الرعدية تربك حركة الطيران البريطانية
العواصف الرعدية تربك حركة الطيران البريطانية
أ ش أ

شهدت أكثر من 1000 رحلة جوية في بريطانيا، تأجيلا أو إلغاءً؛ بعدما أدت موجة الحر إلى عواصف رعدية وإصدار تحذيرات باللون الأحمر.

وشهدت المطارات المتأثرة، بما في ذلك جاتويك، وهيثرو، وإدنبرة، تأخير نحو 900 رحلة وإلغاء 140 رحلة، اليوم السبت، بعدما فُرضت قيود على حركة الملاحة الجوية خلال الليل، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ووفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار"، تأخرت 383 رحلة في مطار هيثرو، و391 رحلة في مطار جاتويك، و98 رحلة في مطار إدنبرة، و20 رحلة في مطار ليدز برادفورد، و14 رحلة في مطار لندن سيتي، كما بلغ عدد الرحلات الملغاة 98 رحلة في هيثرو، و31 رحلة في جاتويك، و6 رحلات في لندن سيتي، و5 رحلات في إدنبرة.

وأضاء البرق سماء العاصمة البريطانية، بينما اجتاحت الأمطار الغزيرة المنطقة بعد أيام من درجات الحرارة القياسية التي شهدت تحطيم الرقم القياسي لدرجة حرارة الشهر على مدار 3 أيام متتالية.

وأجبرت العواصف الرعدية المطارات على تقنين عدد الرحلات التي يمكنها الإقلاع أو الهبوط، ما أدى إلى تقطعت السبل بالمسافرين أو تعرضهم لتأخيرات كبيرة.

وأرجعت الخطوط الجوية البريطانية التأخيرات إلى "الظروف الجوية" في لندن، مشيرة إلى تحذير هيئة الأرصاد الجوية باللون الأحمر من "الحرارة الشديدة"، والذي كان ساريًا في العاصمة، وجنوب شرق إنجلترا، وشرق أنجليا من منتصف الليل حتى الساعة 9 مساء اليوم السبت.

وقالت الهيئة المشغلة لمراقبة الحركة الجوية في بريطانيا إن الاضطرابات ستستمر طوال يوم السبت، لأن الطائرات تحتاج إلى "تجنب" مناطق "الأحوال الجوية القاسية".

وأضاف متحدث باسم الهيئة: "الأحوال الجوية القاسية المتوقعة في جنوب شرق إنجلترا تتسبب في اضطرابات بالرحلات اليوم، حيث يتعين على الطائرات تجنب المناطق المتأثرة ".

وتابع: "تدير فرقنا حركة الطيران بأمان وتعمل على تقليل التأخيرات، لكن من المتوقع أن تستمر الاضطرابات المرتبطة بالطقس حتى نهاية اليوم. وعلى المسافرين التواصل مع شركات الطيران للحصول على أحدث المعلومات بشأن رحلاتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية قد أصدرت تحذيرًا باللون الأصفر من العواصف الرعدية، صباح السبت، متوقعة حدوث برق متكرر، وأمطار غزيرة، واحتمال تعرض المباني لأضرار نتيجة الصواعق، كما حذرت الهيئة من انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي وتعطل خدمات السكك الحديدية .

وسُجلت أعلى درجة حرارة في شهر يونيو ببريطانيا، أمس الجمعة، حيث بلغت 37.3 درجة مئوية في سانتون داونهام بمقاطعة سوفولك، متجاوزة الرقم البالغ 36.7 درجة مئوية الذي سجل في ميري فيلد بمقاطعة سومرست يوم الخميس، وكذلك الرقم القياسي المسجل خلال صيف عام 1976 الشهير.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم استمرار سريان التحذير الكهرماني من الحرارة الشديدة حتى صباح الأحد، بحسب "تليجراف".

ويعني التحذير الأحمر أن المسئولين يتوقعون تأثيرات كبيرة على خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية، مع زيادة خطر الإصابة بالأمراض والوفيات بين كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطر.

ومن المتوقع أن تبدأ الأجواء الأكثر اعتدالًا في غرب إنجلترا قبل أن تمتد تدريجيًا شرقًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك بعد عدة أيام من التحذيرات الحمراء النادرة من الحرارة، وهي أعلى درجات التحذير وتشير إلى وجود خطر على الحياة.

وأدت موجة الحر إلى شلل في أجزاء من بريطانيا بعدما تعرضت البنية التحتية لضغوط شديدة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وأُغلقت آلاف المدارس، وفُرض حظر طارئ على استخدام خراطيم المياه في مقاطعة كينت، كما تعطلت خدمات السكك الحديدية.

وأغلقت أكثر من 2400 مدرسة في أنحاء إنجلترا وويلز كليًا أو جزئيًا خلال موجة الحر، حيث أغلقت نحو 840 مدرسة في ويلز و1691 مدرسة في إنجلترا أبوابها أو سمحت لأولياء الأمور باصطحاب أطفالهم مبكرًا يوم الخميس الماضي، ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى، لأن المجالس المحلية ليست ملزمة بنشر بيانات إغلاق المدارس.

كما اضطرت عدة مستشفيات إلى إعلان حالة الحوادث الحرجة، حيث أجبرت مستشفى جامعة ساوثهامبتون على إلغاء العمليات الجراحية المجدولة وبعض مواعيد العيادات الخارجية.

وتسببت موجة الحر في تعطل أجهزة العلاج الإشعاعي، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وتوقف أنظمة تقنية المعلومات الحيوية، وتعطل وحدات التبريد التي تخدم مستشفيات كاملة.

كما أدت الأحوال الجوية القاسية إلى زيادة أعداد المرضى الذين دخلوا المستشفيات، ما ساهم في حدوث ازدحام شديد داخل أقسام الحوادث والطوارئ.

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