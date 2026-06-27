وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

قام بتوقيع البروتوكول كلاً من اللواء أح محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية والدكتور ممدوح معوض على القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات العلمية والبحثية لتنمية الإبتكارات الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذا التعاون فى إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة المختلفة ، والإشتراك فى المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات فى مجال البحث العلمى التى تتم لدى الجانبين ، فضلاً عن تنفيذ برامج نقل وتبادل التكنولوجيا الحديثة بين الطرفين لتطوير كافة الأجهزة والمعدات فى مجال البحث العلمى المتقدم .

حضر توقيع البروتوكول عدد من قيادات الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من مسئولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات البحثية والتكنولوجية مع مختلف المؤسسات العلمية لدعم وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية.