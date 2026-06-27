تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

قدمت مذيعه صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل اصابة اللاعب محمد صلاح حيث سيخضع النجم محمد صلاح غدًا لأشعة على العضلة الخلفية، من أجل تحديد طبيعة الإصابة وحسم موقفه النهائي من المشاركة في مواجهة أستراليا بدور الـ32 من كأس العالم 2026.

وقدمت مذيعه صدى البلد تفاصيل المباراه حيث حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة سكنت شباك المنتخب الإيراني، مانحًا الفراعنة أفضلية مبكرة.