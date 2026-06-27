فرص لا تعوض.. 7 دول تقدم لك منحاً ومرتبات مجزية للانتقال والعيش فيها

هل حلمت يومًا ببدء حياة جديدة في بلد آخر، ليس فقط من أجل المغامرة، بل مع الحصول على "مكافأة مالية" مقابل ذلك، في ظل التحديات الديموغرافية وتناقص أعداد السكان في العديد من المناطق الريفية حول العالم، لجأت عدة دول إلى استراتيجيات مبتكرة لجذب المقيمين الجدد، حيث تدرك أن "العقل البشري" هو أثمن مواردها، لذا تبنت استراتيجيات غير مسبوقة لجذب الكفاءات، ليس فقط عبر التأشيرات، بل من خلال منح مالية، رواتب تنافسية، وتسهيلات معيشية تجعل من فكرة الانتقال والعيش في الخارج ليست مجرد حلم، بل خياراً استراتيجياً واقعياً.

إيطاليا (منح المناطق الريفية)

تعد إيطاليا رائدة في برامج "إعادة إحياء القرى". تقدم بلدات مثل تلك الموجودة في إقليم كالابريا منحًا تصل إلى 30 ألف يورو للأفراد الذين ينتقلون للعيش في قرى يقل سكانها عن ألفي نسمة، بشرط بدء مشروع اقتصادي، كما تشتهر بمبادرة "المنازل مقابل يورو واحد"، حيث يمكنك شراء عقار بسعر رمزي مقابل الالتزام بتجديده.

وفى جزيرة سردينيا يمكن للراغبين الحصول على منحة تصل إلى 15 ألف يورو للمساعدة فى شراء وتجديد منزل داخل بلدة يقل عدد سكانها عن ثلاثة آلاف نسمة.

المميزات

- منحة تصل إلى 15 ألف يورو فى جزيرة سردينيا لشراء وتجديد منزل.

- منح تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو فى منطقة توسكانا.

- أسعار عقارات منخفضة فى بعض القرى.

- فرصة للعيش فى مناطق سياحية ذات جودة حياة مرتفعة.

الشروط

- شراء منزل داخل بلدة محددة قليلة السكان.

- تجديد العقار خلال الفترة التى تحددها السلطات.

- الإقامة الدائمة داخل البلدة.

- بعض البرامج تشترط الحصول على تصريح إقامة طويل الأمد.

- فى توسكانا لا تغطى المنحة أكثر من 50% من تكلفة المشروع.

سويسرا (دعم العائلات في ألبينين)

تستهدف قرية "ألبينين" الجبلية العائلات الشابة لتعزيز مجتمعها، حيث يوفر البرنامج حوالي 25 ألف فرنك سويسري لكل شخص بالغ، و10 آلاف فرنك عن كل طفل.

الشروط هنا تتسم بالجدية؛ إذ يتطلب الأمر شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف فرنك والالتزام بالإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

المميزات

25 ألف فرنك سويسرى لكل شخص بالغ.

10 آلاف فرنك لكل طفل.

مستوى معيشة مرتفع وخدمات متميزة.

الشروط

- ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عامًا.

- شراء منزل لا تقل قيمته عن 200 ألف فرنك سويسرى.

- الإقامة فى القرية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

- الالتزام بكافة متطلبات السلطات المحلية.



أيرلندا.. برنامج “جزرنا الحية”

للحفاظ على جزرها النائية من النزوح السكاني، أطلقت الحكومة الأيرلندية منحًا ضخمة تصل إلى 84 ألف يورو لمن يرغب في ترميم وتجديد المنازل الشاغرة أو المهجورة وتحويلها إلى مقر إقامة دائم.



المميزات

منحة تصل إلى 80 ألف يورو لتجديد المنازل الشاغرة.

فرصة للعيش فى جزر أيرلندية تتمتع بطبيعة خلابة وبيئة هادئة.

تحسين الخدمات والبنية التحتية ضمن خطة حكومية لتنشيط الجزر.

يمكن للأجانب التقدم للاستفادة من البرنامج.

الشروط

- شراء منزل تم بناؤه قبل عام 2007.

- أن يكون العقار شاغرًا لمدة عامين على الأقل.

- استخدام المنزل كمحل إقامة رئيسى.

- الحصول على تصريح الإقامة بشكل منفصل، إذ لا يمنح البرنامج حق الإقامة تلقائيًا.

اليابان (إحياء الأقاليم)

تواجه اليابان أزمة ديموغرافية حادة في أريافها، لذا تقدم البلديات حوافز سخية تشمل منحًا مالية تصل إلى مليون ين ياباني عن كل طفل، بالإضافة إلى دعم مالي للمشروعات الصغيرة وتسهيلات سكنية للعائلات التي تقرر الانتقال للمناطق المؤهلة.



ويحصل المشاركون المقبولون على دعم مالى يبلغ نحو 3 ملايين ين يابانى سنويًا للمساعدة فى تغطية نفقات المعيشة والعمل داخل المجتمعات الريفية لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، مع اشتراط إجادة اللغة اليابانية والمشاركة فى تنمية المجتمع المحلى.

المميزات

- راتب يصل إلى 3 ملايين ين يابانى سنويًا.

- تغطية جزء من تكاليف المعيشة.

- اكتساب خبرة فى العمل داخل المجتمعات الريفية.

- المساهمة فى تنمية المناطق الأقل سكانًا.

الشروط

- إجادة اللغة اليابانية بمستوى جيد.

- الالتزام بالعمل فى المجتمع الريفى لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

- التعاون مع الحكومات المحلية فى الأنشطة المجتمعية.

كرواتيا.. منزل مقابل مبلغ رمزي

تعد بلدة ليجراد الكرواتية من أشهر المناطق الأوروبية التى تقدم منازل بأسعار رمزية بهدف جذب السكان.

ويمكن شراء بعض المنازل مقابل مبلغ رمزى للغاية، لكن البرنامج يشترط أن يكون المتقدم أقل من 45 عامًا، وألا يمتلك عقارًا آخر، مع الالتزام بشروط الإقامة التى تحددها السلطات المحلية.

المميزات

- شراء منزل مقابل مبلغ رمزى للغاية.

- تكلفة معيشة منخفضة مقارنة بدول أوروبية أخرى.

- فرصة للإقامة فى منطقة هادئة وطبيعية.

الشروط

- ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عامًا.

- ألا يمتلك منزلًا آخر.

- سجل جنائى نظيف.

- الالتزام بشروط الإقامة التى تحددها السلطات المحلية.

إسبانيا.. (منح للعاملين عن بُعد والبدو الرقميين)

تفتح إسبانيا أبوابها بذكاء؛ فمن خلال "تأشيرة البدو الرقميين"، تقدم أقاليم مثل "إكستريمادورا" منحًا تصل إلى 10 آلاف يورو للعاملين عن بُعد الذين ينتقلون إلى القرى الصغيرة، مع إمكانية الحصول على دعم إضافي عند الاستمرار في الإقامة لسنوات أطول.

المميزات

- منحة تصل إلى 10 آلاف يورو للعاملين عن بُعد.

- إمكانية الحصول على 5 آلاف يورو إضافية عند الاستمرار فى الإقامة.

- تأشيرة خاصة للبدو الرقميين.

- جودة حياة مرتفعة وتكلفة معيشة مناسبة فى بعض المناطق.

الشروط

- العمل عن بُعد أو فى مجال التكنولوجيا.

- الانتقال إلى المناطق المشمولة بالبرنامج.

- بعض المنح مخصصة لمن هم دون 30 عامًا.

- الالتزام بفترة الإقامة المحددة للحصول على الدعم الإضافى.

تشيلي برنامج “ستارت أب تشيلي”

إذا كنت رائد أعمال، فإن تشيلي هي وجهتك المثالية، حيث يقدم برنامج "Start-Up Chile" منحًا تمويلية تتراوح بين 15 ألف و100 ألف دولار للمبتكرين الذين يرغبون في إطلاق شركاتهم الناشئة من هناك، مع توفير دعم لوجستي وتسهيلات إقامة كاملة.

المميزات

- منح تصل إلى 77 ألف دولار لدعم الشركات الناشئة.

- برامج تدريب وتسريع أعمال بإشراف خبراء.

- دعم للمشروعات فى مختلف مراحلها.

الشروط

- امتلاك شركة ناشئة أو فكرة مشروع قابلة للتطوير.

- التقديم فى برنامج Start-Up Chile.

- الالتزام ببرنامج الاحتضان والتطوير.

- تختلف الشروط حسب نوع المنحة (Build أو Ignite أو Growth).