قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين استهداف محطة براكة النووية وتؤكد: تصعيد خطير وتهديد للأمن الدولي
التحقيق مع مالكة مركز منة فيت سيشن بعد تشميعه وضبطها بالشيخ زايد
مفيش قرار رسمي.. كواليس أزمة مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ42
الضاحية بكلمة واحدة.. سموتريتش يشعل المخاوف من تصعيد إسرائيلي ضد لبنان
سيارات عائلية 2026 جديدة في السوق المحلي.. مواصفات وصور
زاد العزة 209.. مصر تدعم أهل غزة بـ 3 آلاف طن من المساعدات
الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة اليوم.. وتحذيرات من التعرض للشمس
في قضية البلطجة بالتجمع.. التحفظ على ممتلكات صبري نخنوخ والمتهمين ومنعهم من السفر لشبهة غسيل أموال
ناقد رياضي: مواجهة البرازيل كشفت أخطاء المنتخب.. ولا مجال للتعويض أمام بلجيكا
رئيس الوزراء يتفقد مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة
استعدادًا لكأس العالم.. مواجهات قوية اليوم الأحد 7 يونيو 2026 والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتفقد مصنع مكونات وأنظمة السكة الحديد بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

55 دولة للسفر دون تأشيرة مسبقة.. أين يمكن لحاملي الجواز المصري التوجه بسهولة؟

55 دولة للسفر دون تأشيرة مسبقة.. أين يمكن لحاملي الجواز المصري السفر بسهولة؟
55 دولة للسفر دون تأشيرة مسبقة.. أين يمكن لحاملي الجواز المصري السفر بسهولة؟
ولاء عادل

في وقت أصبحت فيه إجراءات الحصول على التأشيرات تمثل تحديًا أمام كثير من الراغبين في السفر، يبحث المواطنون باستمرار عن الدول التي تسمح بدخول المصريين دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة أو تمنحها عند الوصول أو إلكترونيًا، بما يختصر الوقت ويخفف الأعباء الإدارية والمالية.

وتكشف بيانات مؤشر «Passport Index» أن حاملي جواز السفر المصري يمكنهم السفر إلى 55 دولة حول العالم عبر تسهيلات مختلفة تشمل الإعفاء من التأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول أو من خلال التأشيرة الإلكترونية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الراغبين في السياحة أو العمل أو الدراسة بالخارج.

أفريقيا.. النصيب الأكبر من التسهيلات

تأتي القارة الأفريقية في مقدمة الوجهات المتاحة للمصريين، حيث تسمح العديد من دولها بالدخول بإجراءات ميسرة، مستفيدة من الروابط الجغرافية والتاريخية التي تجمعها بمصر.

وتشمل الدول الأفريقية المتاحة للمصريين: السودان، الصومال، جزر القمر، كينيا، غينيا بيساو، تنزانيا، غانا، موريشيوس، أوغندا، مدغشقر، زامبيا، زيمبابوي، سيشل، موريتانيا، الرأس الأخضر، ساحل العاج، وليسوتو.

وتتميز هذه الوجهات بتنوعها بين السياحة الطبيعية وسياحة السفاري والشواطئ الخلابة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتنامية في عدد منها.

آسيا.. وجهات متنوعة تناسب مختلف الاهتمامات

تُعد آسيا من أكثر القارات جذبًا للمسافرين المصريين بفضل تنوعها الثقافي والحضاري، إلى جانب ما توفره من فرص للسياحة والتعليم والأعمال.

وتضم قائمة الدول الآسيوية التي تستقبل المصريين بتسهيلات في الدخول كلًا من: الأردن، اليمن، لبنان، سوريا، فلسطين، قطر، لاوس، ماكاو، كوريا الجنوبية، جزر المالديف، كمبوديا، إندونيسيا، إيران، سريلانكا، طاجيكستان، فيتنام، ماليزيا، نيبال، وهونج كونج.

وتستقطب هذه الوجهات ملايين السياح سنويًا بفضل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وثقافية وتجارب سياحية متنوعة.

أوروبا.. خيارات محدودة ولكن جاذبة

ورغم أن غالبية الدول الأوروبية تتطلب الحصول على تأشيرة مسبقة، فإن هناك بعض الوجهات التي تمنح المصريين تسهيلات في الدخول دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

وتشمل هذه الدول ألبانيا، أرمينيا، والجبل الأسود (مونتينيغرو)، وهي وجهات باتت تحظى بشعبية متزايدة بين المسافرين الباحثين عن تجربة أوروبية بأسعار معقولة وإجراءات أبسط.

الأمريكتان والكاريبي.. تجارب مختلفة للمغامرين

كما تتيح عدة دول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إمكانية السفر للمصريين بإجراءات ميسرة، ما يمنح عشاق السفر فرصة لاكتشاف ثقافات وتجارب جديدة.

وتضم القائمة: الإكوادور، جمهورية الدومينيكان، هايتي، سانت كيتس ونيفيس، سانت فينسنت والغرينادين، نيكاراجوا، بورتوريكو، سورينام، بوليفيا، وكوبا.

وتشتهر هذه الوجهات بطبيعتها الساحرة وشواطئها المميزة وتاريخها الثقافي الغني.

أوقيانوسيا.. جزر بعيدة بطبيعة استثنائية

وعلى الرغم من بعدها الجغرافي، فإن عددًا من دول وجزر أوقيانوسيا يتيح للمصريين السفر بإجراءات مبسطة، ما يجعلها خيارًا فريدًا لمحبي المغامرة واستكشاف الأماكن غير التقليدية.

وتشمل هذه الوجهات: ساموا، بالاو، توفالو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، جزر كوك، ونييوي.

لماذا يفضل المسافرون الوجهات المعفاة من التأشيرة؟

يرى متخصصون في قطاع السياحة أن الدول التي لا تشترط تأشيرة مسبقة أصبحت خيارًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من المسافرين، لما توفره من مزايا عديدة، أبرزها:

  • سرعة اتخاذ قرار السفر.
  • تقليل المصروفات المرتبطة بإجراءات التأشيرات.
  • تسهيل تنظيم الرحلات قصيرة المدى.
  • تقليل احتمالات رفض طلبات السفر.
  • توفير مرونة أكبر للمسافرين في التخطيط والتنقل.
السفر الجواز المصري جواز السفر المصري جواز السفر التأشيرة تأشيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي خلال اللقاء

وزير التعليم العالي يستقبل مرشحة الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمين العام للفرانكفونية

اجتماع وزير الري

وزير الري يتابع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية

كنيسة العذراء بالعباسية الشرقية

بحضور الأنبا أثناسيوس.. كنيسة العذراء بالعباسية الشرقية تحتفل بمرور 60 عامًا على تأسيسها

بالصور

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فستان مجسم.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد