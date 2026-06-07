55 دولة للسفر دون تأشيرة مسبقة.. أين يمكن لحاملي الجواز المصري التوجه بسهولة؟

في وقت أصبحت فيه إجراءات الحصول على التأشيرات تمثل تحديًا أمام كثير من الراغبين في السفر، يبحث المواطنون باستمرار عن الدول التي تسمح بدخول المصريين دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة أو تمنحها عند الوصول أو إلكترونيًا، بما يختصر الوقت ويخفف الأعباء الإدارية والمالية.

وتكشف بيانات مؤشر «Passport Index» أن حاملي جواز السفر المصري يمكنهم السفر إلى 55 دولة حول العالم عبر تسهيلات مختلفة تشمل الإعفاء من التأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول أو من خلال التأشيرة الإلكترونية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الراغبين في السياحة أو العمل أو الدراسة بالخارج.

أفريقيا.. النصيب الأكبر من التسهيلات

تأتي القارة الأفريقية في مقدمة الوجهات المتاحة للمصريين، حيث تسمح العديد من دولها بالدخول بإجراءات ميسرة، مستفيدة من الروابط الجغرافية والتاريخية التي تجمعها بمصر.

وتشمل الدول الأفريقية المتاحة للمصريين: السودان، الصومال، جزر القمر، كينيا، غينيا بيساو، تنزانيا، غانا، موريشيوس، أوغندا، مدغشقر، زامبيا، زيمبابوي، سيشل، موريتانيا، الرأس الأخضر، ساحل العاج، وليسوتو.

وتتميز هذه الوجهات بتنوعها بين السياحة الطبيعية وسياحة السفاري والشواطئ الخلابة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتنامية في عدد منها.

آسيا.. وجهات متنوعة تناسب مختلف الاهتمامات

تُعد آسيا من أكثر القارات جذبًا للمسافرين المصريين بفضل تنوعها الثقافي والحضاري، إلى جانب ما توفره من فرص للسياحة والتعليم والأعمال.

وتضم قائمة الدول الآسيوية التي تستقبل المصريين بتسهيلات في الدخول كلًا من: الأردن، اليمن، لبنان، سوريا، فلسطين، قطر، لاوس، ماكاو، كوريا الجنوبية، جزر المالديف، كمبوديا، إندونيسيا، إيران، سريلانكا، طاجيكستان، فيتنام، ماليزيا، نيبال، وهونج كونج.

وتستقطب هذه الوجهات ملايين السياح سنويًا بفضل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وثقافية وتجارب سياحية متنوعة.

أوروبا.. خيارات محدودة ولكن جاذبة

ورغم أن غالبية الدول الأوروبية تتطلب الحصول على تأشيرة مسبقة، فإن هناك بعض الوجهات التي تمنح المصريين تسهيلات في الدخول دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

وتشمل هذه الدول ألبانيا، أرمينيا، والجبل الأسود (مونتينيغرو)، وهي وجهات باتت تحظى بشعبية متزايدة بين المسافرين الباحثين عن تجربة أوروبية بأسعار معقولة وإجراءات أبسط.

الأمريكتان والكاريبي.. تجارب مختلفة للمغامرين

كما تتيح عدة دول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إمكانية السفر للمصريين بإجراءات ميسرة، ما يمنح عشاق السفر فرصة لاكتشاف ثقافات وتجارب جديدة.

وتضم القائمة: الإكوادور، جمهورية الدومينيكان، هايتي، سانت كيتس ونيفيس، سانت فينسنت والغرينادين، نيكاراجوا، بورتوريكو، سورينام، بوليفيا، وكوبا.

وتشتهر هذه الوجهات بطبيعتها الساحرة وشواطئها المميزة وتاريخها الثقافي الغني.

أوقيانوسيا.. جزر بعيدة بطبيعة استثنائية

وعلى الرغم من بعدها الجغرافي، فإن عددًا من دول وجزر أوقيانوسيا يتيح للمصريين السفر بإجراءات مبسطة، ما يجعلها خيارًا فريدًا لمحبي المغامرة واستكشاف الأماكن غير التقليدية.

وتشمل هذه الوجهات: ساموا، بالاو، توفالو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، جزر كوك، ونييوي.

لماذا يفضل المسافرون الوجهات المعفاة من التأشيرة؟

يرى متخصصون في قطاع السياحة أن الدول التي لا تشترط تأشيرة مسبقة أصبحت خيارًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من المسافرين، لما توفره من مزايا عديدة، أبرزها: