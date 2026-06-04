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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الجرجير المائي في الصدارة.. دراسة تكشف أكثر الخضراوات غنى بالعناصر الغذائية

الجرجير المائي في الصدارة.. دراسة تكشف أكثر الخضراوات غنى بالعناصر الغذائية
الجرجير المائي في الصدارة.. دراسة تكشف أكثر الخضراوات غنى بالعناصر الغذائية
ولاء عادل

أظهرت دراسة حديثة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) أن الجرجير المائي يُعد من أكثر الخضراوات ثراءً بالعناصر الغذائية، بعدما تصدر قائمة شملت عشرات الأصناف من الخضراوات والفواكه التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية.

وبحسب صحيفة ميرور، اعتمدت الدراسة على تقييم المحتوى الغذائي للأطعمة وفق مؤشر يقيس كمية الفيتامينات والمعادن والعناصر الأساسية التي يوفرها كل صنف مقارنة بالسعرات الحرارية التي يحتوي عليها.

الجرجير المائي يحصد المركز الأول

حقق الجرجير المائي أعلى نتيجة في التصنيف بحصوله على 100 نقطة كاملة، ليأتي في مقدمة الأطعمة الأعلى كثافة غذائية، متفوقًا على مجموعة واسعة من الخضراوات الورقية المعروفة بفوائدها الصحية.

ويتميز هذا النوع من الخضراوات بطعمه اللاذع قليلًا، كما ينتمي إلى الفصيلة الصليبية التي تضم أيضًا الملفوف واللفت والفجل، وهي مجموعة تشتهر بغناها بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

الخضراوات الورقية تتفوق على غيرها

كشفت نتائج الدراسة أن المراتب الأولى سيطرت عليها الخضراوات الورقية والخضراوات الصليبية، حيث جاء الملفوف الصيني في المركز الثاني، يليه السلق ثم أوراق الشمندر والسبانخ.

ويرى الباحثون أن هذه الخضراوات توفر نسبًا مرتفعة من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، مثل فيتامينات A وC وK إلى جانب المعادن المهمة والألياف الغذائية.

كيف تم إعداد التصنيف؟

شملت الدراسة أكثر من 40 نوعًا من الفواكه والخضراوات التي تُعرف بأنها غنية بالمغذيات، وتم تحليلها استنادًا إلى بيانات غذائية معتمدة لتحديد مدى مساهمة كل منها في تلبية احتياجات الجسم من العناصر الأساسية.

وبعد إجراء الحسابات، تم منح كل صنف درجة تعكس كثافته الغذائية، أي مقدار الفائدة الغذائية التي يقدمها مقارنة بمحتواه من الطاقة.

أبرز الخضراوات الأعلى في التصنيف

ضمت المراكز الأولى عددًا من الأصناف المعروفة بقيمتها الغذائية، أبرزها:

  • الجرجير المائي: 100 نقطة.
  • الملفوف الصيني: 91.99 نقطة.
  • السلق: 89.27 نقطة.
  • أوراق الشمندر: 87.08 نقطة.
  • السبانخ: 86.43 نقطة.
  • الهندباء الخضراء: 73.36 نقطة.
  • الخس الورقي: 70.73 نقطة.
  • البقدونس: 65.59 نقطة.
  • الخس الروماني: 63.48 نقطة.
  • الكرنب الأخضر: 62.49 نقطة.
  • أوراق اللفت: 62.12 نقطة.
  • أوراق الخردل: 61.39 نقطة.
  • الهندباء: 60.44 نقطة.
  • الثوم المعمر: 54.80 نقطة.
  • اللفت الأجعد: 49.07 نقطة.
  • أوراق الهندباء البرية: 46.34 نقطة.
  • الفلفل الأحمر: 41.26 نقطة.
  • الجرجير: 37.65 نقطة.
  • البروكلي: 34.89 نقطة.
  • اليقطين: 33.82 نقطة.

الطماطم والجزر في مراكز متأخرة نسبيًا

ورغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها بعض الخضراوات مثل الطماطم والجزر، فإنها جاءت في مراتب أقل ضمن التصنيف، ليس بسبب انخفاض قيمتها الغذائية، وإنما لأن بعض الخضراوات الورقية تحتوي على تركيز أعلى من العناصر الغذائية بالنسبة للسعرات الحرارية.

كما شملت القائمة عددًا من الفواكه مثل الفراولة والبرتقال والجريب فروت، لكنها لم تتفوق على الخضراوات الورقية التي تصدرت النتائج.

فوائد صحية تتجاوز السعرات الحرارية

ويؤكد خبراء التغذية أن التركيز على الأطعمة مرتفعة الكثافة الغذائية يساعد على تحسين جودة النظام الغذائي، إذ يحصل الجسم على كميات أكبر من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة دون الحاجة إلى استهلاك سعرات حرارية مرتفعة.

وتسلط نتائج الدراسة الضوء على أهمية تنويع مصادر الخضراوات في الوجبات اليومية، مع إعطاء مساحة أكبر للخضراوات الورقية والصليبية التي أثبتت الدراسات العلمية قيمتها الغذائية الكبيرة ودورها في دعم الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة.

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