مونديال 2026.. كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ | إيه الحكاية

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يستعد لخوض فصل جديد من مسيرته الحافلة بالإنجازات.

ورغم بلوغه عامه الحادي والأربعين، لا يبدو أن طموح "الدون" قد تراجع، بل يقترب أكثر من كتابة صفحات جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية عبر مجموعة من الأرقام القياسية التي قد يحطمها خلال البطولة المرتقبة.

قائد استثنائي يدخل نادي النخبة

يستعد رونالدو لبلوغ إنجاز تاريخي نادر عندما يقود منتخب البرتغال في منافسات كأس العالم 2026 ففي حال حمل شارة القيادة خلال مباريات البطولة، سيصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يقود منتخب بلاده في خمس نسخ مختلفة من المونديال.

وسبق للنجم البرتغالي أن ارتدى شارة القيادة في نسخ 2010 و2014 و2018 و2022، ليعادل بذلك الرقم التاريخي الذي يحمله المدافع المكسيكي ، والذي قاد منتخب بلاده في خمس نسخ متتالية بين عامي 2002 و2018.

إنجاز غير مسبوق في تاريخ المونديال

ومن بين أبرز الأرقام التي يطاردها رونالدو، إمكانية أن يصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل أهدافًا في ست نسخ مختلفة من البطولة.

وكان قائد البرتغال قد نجح في هز الشباك خلال مشاركاته في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، ما يعني أن تسجيل هدف واحد فقط في مونديال 2026 سيمنحه رقما تاريخيا غير مسبوق على الساحة العالمية.

مطاردة عرش أوزيبيو

على الصعيد الوطني، يقترب رونالدو من اعتلاء صدارة الهدافين البرتغاليين في تاريخ كأس العالم.

ويملك النجم المخضرم حاليًا ثمانية أهداف في البطولة، ليحتل المركز الثاني خلف الأسطورة البرتغالية الراحلة صاحب التسعة أهداف.

ويحتاج رونالدو إلى تسجيل هدفين فقط من أجل تجاوز رقم أوزيبيو والانفراد بلقب الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم.

تعزيز رقمه العالمي الأسطوري

لا تقتصر طموحات رونالدو على الأرقام المونديالية فحسب، بل يسعى أيضا إلى توسيع الفارق في سجله كأفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم للرجال.

ويملك قائد البرتغال رصيدا مذهلا يبلغ 143 هدفًا دوليًا، وهو رقم قياسي عالمي يواصل تعزيزه مع كل مباراة يخوضها بقميص منتخب بلاده.

أربعة أرقام تاريخية في انتظار “الدون”

معادلة رقم رافاييل ماركيز كقائد لمنتخب بلاده في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم.

أن يصبح أول لاعب يسجل أهدافا في ست بطولات كأس عالم متتالية.

تجاوز أوزيبيو والانفراد بلقب الهداف التاريخي للبرتغال في المونديال.

تعزيز رقمه القياسي العالمي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم.

وبين الخبرة الكبيرة والطموح الذي لا يعرف حدودا، يبدو أن كأس العالم 2026 قد تكون المحطة المثالية لرونالدو من أجل إضافة إنجازات جديدة إلى مسيرة تُعد واحدة من الأعظم في تاريخ اللعبة.