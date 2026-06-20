اتفاق نووي محتمل.. وزير الخارجية الإيراني يخطط للسفر إلى سويسرا

أفاد مصدر مطلع بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا ، مشيرا إلى أن الخطوة لا تزال قابلة للتغيير.
وأشار المصدر المطلع إلى أن عراقجي أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران.
وقال المصدر ذاته : طهران تشدد على رؤية دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا.
ومنذ قليل ؛ أكد البيت الأبيض أن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل - بحسب أكسيوس
ذكر موقع أكسيوس أمس الجمعة، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل.
وأضاف أكسيوس أن جاريد كوشنر صهر ترامب موجود بالفعل في سويسرا.