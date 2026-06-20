اتفاق نووي محتمل.. وزير الخارجية الإيراني يخطط للسفر إلى سويسرا

أفاد مصدر مطلع بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا ، مشيرا إلى أن الخطوة لا تزال قابلة للتغيير.

وأشار المصدر المطلع إلى أن عراقجي أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران.

وقال المصدر ذاته : طهران تشدد على رؤية دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا.

ومنذ قليل ؛ أكد البيت الأبيض أن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل - بحسب أكسيوس

ذكر ​موقع أكسيوس أمس ‌الجمعة، نقلا عن ​مسؤول ​أمريكي، أن ستيف ⁠ويتكوف ​المبعوث الخاص ​للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتوجه ​إلى ​سويسرا لإجراء الجولة ‌الأولى ⁠من المحادثات مع إيران بشأن ​اتفاق ​نووي ⁠محتمل.

وأضاف أكسيوس ​أن جاريد ​كوشنر ⁠صهر ترامب موجود ⁠بالفعل ​في ​سويسرا.