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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ويتكوف يطير إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي

ويتكوف
ويتكوف
محمود نوفل

أكد البيت الأبيض أن مبعوث ترامب للشرق الأوسط  ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل - بحسب  أكسيوس

ولاحقا ؛ أشار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى أن إيران ستدعو ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة مواقعها النووية والبدء في تحديد مواقع اليورانيوم المخصب في الجمهورية الإسلامية والكشف عنها.

وأوضح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، أمام المشرعين الأمريكيين في جلسة إحاطة خاصة، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران لا تتضمن اتفاقيات جانبية، إلا أنه تم إعداد رسالة مصاحبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمديد صلاحية دعوة المفتشين.
 

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" رفع الحصار البحري المفروض على إيران.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان أن القوات البحرية الأمريكية لا تزال متواجدة في المنطقة لضمان الالتزام بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران.

ستيف ويتكوف سويسرا إيران

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