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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ويتكوف للكونجرس: إيران ستسمح للمفتشين الدوليين بالوصول للمواقع النووية بعد الاتفاق

ويتكوف
ويتكوف
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قال أمام الكونجرس، إن إيران ستسمح للمفتشين الدوليين بالوصول للمواقع النووية بعد الاتفاق.

وفي وقت سابق أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أن إيران ستدعو ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة مواقعها النووية والبدء في تحديد مواقع اليورانيوم المخصب في الجمهورية الإسلامية والكشف عنها.

وأوضح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، أمام المشرعين الأمريكيين في جلسة إحاطة خاصة، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران لا تتضمن اتفاقيات جانبية، إلا أنه تم إعداد رسالة مصاحبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمديد صلاحية دعوة المفتشين.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" رفع الحصار البحري المفروض على إيران.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان أن القوات البحرية الأمريكية لا تزال متواجدة في المنطقة لضمان الالتزام بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران.


 

إيران ويتكوف القاهرة الإخبارية

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