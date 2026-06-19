سويسرا: لا تعليق رسمي من الولايات المتحدة على إرجاء المفاوضات مع إيران

أعلنت السلطات السويسرية عدم تلقيها أي موقف أو تعليق رسمي من الولايات المتحدة بشأن الأنباء المتداولة حول إرجاء جولة المفاوضات المرتقبة، في تطور يعكس استمرار حالة الغموض التي تحيط بمسار الاتصالات الدبلوماسية المرتبطة بالملفات الإقليمية والدولية الحساسة، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.

وبحسب تصريحات صادرة عن الجهات السويسرية المعنية، فإن برن، التي تضطلع منذ عقود بدور الوسيط والقناة الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في ظل غياب العلاقات الرسمية المباشرة بين البلدين، لم تتلق حتى الآن إشعاراً رسمياً من الجانب الأمريكي يؤكد أو ينفي تأجيل المباحثات المقررة.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبل المسار التفاوضي، على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

وتلعب سويسرا دوراً محورياً في تسهيل التواصل بين الولايات المتحدة وإيران من خلال رعاية الرسائل الدبلوماسية وتوفير قنوات الاتصال غير المباشرة، ما يجعل موقفها مؤشراً مهماً على مستوى التنسيق القائم بين الأطراف المعنية.

ورغم تداول تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تأجيل الاجتماعات أو إعادة جدولة بعض الجولات التفاوضية، فإن غياب التأكيد الرسمي من واشنطن أبقى المشهد مفتوحاً على مختلف الاحتمالات.

كما يشير خبراء إلى أن استمرار قنوات الاتصال الدبلوماسية، حتى في حال تأجيل الاجتماعات، يعكس رغبة الأطراف في تجنب انهيار مسار الحوار بشكل كامل.

وفي ظل غياب موقف أميركي رسمي حتى الآن، تبقى الأنظار متجهة نحو واشنطن وطهران لمعرفة ما إذا كان التأجيل مؤقتاً وإجرائياً أم أنه يعكس تباينات أعمق قد تؤثر في مستقبل المفاوضات.

ويؤكد متابعون أن وضوح المواقف خلال الأيام المقبلة سيكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الجهود الدبلوماسية ومسار التفاهمات المحتملة بين الطرفين