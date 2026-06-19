الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية الفلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في منطقتي شارع الواد وصوفين، وأطلقت قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم؛ عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة مناهضة للاستعمار، واحتجاجا على استيلاء الاحتلال على أراضي بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وأفاد مراسل “وفا”، بأن عشرات المواطنين شاركوا في وقفة احتجاجية ضد استيلاء الاحتلال على منطقة "جبل طاروسا"، غرب بلدة دورا، وشروعه بإقامة مستعمرة جديدة عليه.

وأدى المشاركون صلاة الجمعة بالقرب من المكان، قبل أن تقوم قوات الاحتلال بمهاجمتهم بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان ونكلت بهم، وأعاقت عمل طواقم الإسعاف، وقامت بتوقيف مركباتهم وتفتيشها.